Yolcular, patlama sesi duyulduktan sonra 14 saat boyunca yan tarafı delik bir uçakla seyahat etti

Dubai’den Avusturalya’ya gitmek için havalimanından kalkan bir uçak tam kalkışı sırasında şiddetli bir patlama sesiyle sarsıldı. Lastiklerinin patladığını düşünen pilotlar durumun acil olmadığını söyleyerek sefere devam etti. Ancak Avustralya’daki havalimanına indiklerinde uçağın yan tarafında gizemli bir delik buldular. Yolcularını ve mürettebatını güvenli bir şekilde Brisbane'e indirmeyi başarak uçak inceleme için ayrı bir bölüme çekildi.

KANATLARI KONTROL ETTİLER

Avustralya'da The Courier Mail ile konuşan bir yolcu Daily Mail'e, "Gürültülü bir patlama oldu ve bunu zeminden de hissettim. Kabin ekibi sakinliğini korudu, yemek servisini durdurdu ve telefonu açıp kanatları, motorları kontrol etti." dedi.

Başka bir yolcu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İlk başta kesinlikle korkunçtu ve kabin ekibi ciddi bir şey olabileceğini biliyordu. Hemen kokpitle temasa geçti. Kısa bir süre sonra normal şekilde devam ettiler. Sakin tavırları güven vericiydi. Felaketin kıyısından döndük” ifadelerini kullandı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Uçuşta yaşanan durumun üzerine açıklama yapan havayolu şirketi, “1 Temmuz'da Dubai'den Brisnae'e uçan EK430 sefer sayılı uçak, teknik bir arıza yaşadı. Uçak Brisbane'e güvenli olarak indi ve yolcularımızın hepsinin sağlık durumu iyi. Uçak değerlendirme için Brisbane'de kalacak. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği bizim için öncelikli" dedi.

Herhangi bir yaralanma bildirilmedi ve uçak güvenli bir şekilde indiği için yolcuların tahliye edilmesi gerekmedi. Mürettebat Brisbane'de üzerinde çalışmaya devam ettiği için uçak dönüş uçuşunu gerçekleştirmedi.



