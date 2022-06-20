Havada korku dolu anlar! Teleferikte mahsur kalan turistler iple inmek zorunda kaldı

Hindistan’ın kuzeyindeki Shivalik sıradağlarındaki Parwanoo Timber Trail teleferiğinde teknik bir arıza yaşandı. Teknik bir arıza sonucunda dört kişi yokuş yukarı troleybüste ve 11 kişi yokuş aşağı troleyde olmak üzere toplam 15 kişi iki teleferikte mahsur kaldı.

OPERASYON TAM 4 SAAT SÜRDÜ

Teleferik kabininde 1 saat boyunca polis ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasını bekleyen turistler, teleferikten sarkıtılan iple kurtulmayı başardı. İple aşağı inmeyen çocuk ve yaşlı ziyaretçiler ise teknik arızanın giderilmesinin sonrasında yönlendirilen ikinci teleferikle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu tam 4 saat sürdü. Herkesin güvenli bir şekilde kurtarıldığını dile getiren yetkililer durumun hala izlendiğini ve olaya ilişkin olarak Hindistan Hava Kuvvetleri’nin devrede olduğunu belirtti.



