Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Havada korku dolu anlar! Teleferikte mahsur kalan turistler iple inmek zorunda kaldı

Havada korku dolu anlar! Teleferikte mahsur kalan turistler iple inmek zorunda kaldı

20.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın kuzeyindeki Shivalik sıradağlarındaki Parwanoo Timber Trail teleferiği korku dolu anlara sahne oldu. Teleferik hattının sıkışması sonucunda mahsur kalan 15 kişi metrelerce yüksekten ip yardımıyla inmek zorunda kaldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesinden önce turistler 1 saat boyunca teleferikte sıkıştıklarını söyledi.

Hindistan’ın kuzeyindeki Shivalik sıradağlarındaki Parwanoo Timber Trail teleferiğinde teknik bir arıza yaşandı. Teknik bir arıza sonucunda dört kişi yokuş yukarı troleybüste ve 11 kişi yokuş aşağı troleyde olmak üzere toplam 15 kişi iki teleferikte mahsur kaldı.

Havada dehşet anları! İniş yapan uçaktan kaçmak isteyen turist metrelerce yüksekten düştüHavada dehşet anları! İniş yapan uçaktan kaçmak isteyen turist metrelerce yüksekten düştü

OPERASYON TAM 4 SAAT SÜRDÜ

1

Teleferik kabininde 1 saat boyunca polis ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasını bekleyen turistler, teleferikten sarkıtılan iple kurtulmayı başardı. İple aşağı inmeyen çocuk ve yaşlı ziyaretçiler ise teknik arızanın giderilmesinin sonrasında yönlendirilen ikinci teleferikle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu tam 4 saat sürdü. Herkesin güvenli bir şekilde kurtarıldığını dile getiren yetkililer durumun hala izlendiğini ve olaya ilişkin olarak Hindistan Hava Kuvvetleri’nin devrede olduğunu belirtti.

Plajda üstsüz güneşlenme deneyi yapan kadın, erkeklerin tacizine uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildiPlajda üstsüz güneşlenme deneyi yapan kadın, erkeklerin tacizine uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''
“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...
Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

İlginizi Çekebilir

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.