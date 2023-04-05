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  4. Havada korku dolu dakikalar! Pilot, koltuğunun altında kobra yılanı buldu

Havada korku dolu dakikalar! Pilot, koltuğunun altında kobra yılanı buldu

05.04.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 4 yolcusuyla seyir halinde olan küçük bir uçağın pilotu, koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark etti. Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen pilot, Welkom kentindeki bir havalimanına acil iniş yaptı.

Havada korku dolu dakikalar! Pilot, koltuğunun altında kobra yılanı buldu

Güney Afrikalı bir pilot seyir esnasında koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark edince acil iniş yaptı.

Times Live'in haberine göre, 4 yolcuyla pazartesi Cape Town'dan Nelspruit'e uçan Rudolph Erasmus, yolculuğu sırasında koltuğunun altında sarı kobra yılanı görmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen Erasmus, uçağı Welkom'daki bir piste indirmeyi başardı.

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Uçaktan inerken yılanın halen koltuğunun altında olduğunu kaydeden Erasmus, yılan terbiyecileri geldiği sırada hayvanın ortadan kaybolduğunu, sonrasında aramaktan vazgeçildiğini belirtti.

Güney Afrikalı havacılık uzmanı Brian Emmenis, pilotun neredeyse hiç görülmeyen bir durum karşısında kahramanlık sergilediğini ifade ederek, pilotun paniklemesi halinde uçağın kaza yapmasına ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabileceğini dile getirdi.

Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor. (AA)

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