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  4. Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada vajinasından yılan çıktığını söyledi! Yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada vajinasından yılan çıktığını söyledi! Yorum yağmuruna tutuldu

04.02.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fildişi sahillerinde yaşayan ‘Lisaife’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın TikTok canlı yayını sırasında ilginç bir deneyim yaşadı. Canlı yayındayken vajinasından bir yılanın çıktığını ifade eden genç kadın takipçileriyle o anları paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Lisaife’in iddiasına inanmazken bir kısmı ise bunun bir lanet olabileceğini söyleyerek genç kadını uyardı.

Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada vajinasından yılan çıktığını söyledi! Yorum yağmuruna tutuldu

TikTok’ta ‘Lisaife’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada yaklaşık 15 bin takipçisi bulunan isim son olarak canlı yayın yaptığı sırada cinsel organından yılan çıktığını söylediği paylaşımıyla gündem yarattı. Lisaife’in gönderisi kısa sürede 1.2 milyon izlenmeye ulaştı ve tepkilerin hedefi haline geldi.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

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Yerde sürünen küçük bir yılanı kaba koyarak sosyal medyadan görüntüsünü paylaşan Lisaife, hayranlarından yardım istemeyi ihmal etmedi. Fenomen isim yılanın görüntüsünü paylaştığı gönderisine, “Bu cinsel organımdan sarktı. Hem de canlıydı. Lütfen cevaplara ihtiyacım var” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımına inanmadıklarını belirterek tepki gösterdi. Fenomen isim daha fazla takipçiye ulaşmak için bu yolu seçtiğini söyleyen kullanıcıların dışında genç kadını lanet konusunda uyaranlar da oldu.

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