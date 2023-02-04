Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada vajinasından yılan çıktığını söyledi! Yorum yağmuruna tutuldu

TikTok’ta ‘Lisaife’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada yaklaşık 15 bin takipçisi bulunan isim son olarak canlı yayın yaptığı sırada cinsel organından yılan çıktığını söylediği paylaşımıyla gündem yarattı. Lisaife’in gönderisi kısa sürede 1.2 milyon izlenmeye ulaştı ve tepkilerin hedefi haline geldi.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Yerde sürünen küçük bir yılanı kaba koyarak sosyal medyadan görüntüsünü paylaşan Lisaife, hayranlarından yardım istemeyi ihmal etmedi. Fenomen isim yılanın görüntüsünü paylaştığı gönderisine, “Bu cinsel organımdan sarktı. Hem de canlıydı. Lütfen cevaplara ihtiyacım var” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımına inanmadıklarını belirterek tepki gösterdi. Fenomen isim daha fazla takipçiye ulaşmak için bu yolu seçtiğini söyleyen kullanıcıların dışında genç kadını lanet konusunda uyaranlar da oldu.