'Havayı koklayan adam' olarak bilinen Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı (Bünyemin Sürmeli kimdir?)

Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyada bir mesaj paylaşan ve kanala "Allahaısmarladık CNN Türk" diyen Sürmeli bir de veda fotoğrafı paylaştı.

BÜNYEMİN SÜRMELİ KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Sürmeli, henüz öğrenciyken, amatör olarak hava tahmini ile uğraşmaya başladı. Kadir Çöpdemir ve Geveze ile tanışmasıyla radyoya telefonla bağlanarak hava durumu sundu. Bu programlar sırasında Geveze tarafından takılan "Havayı Koklayan Adam" lakabıyla tanındı.

Öğrenimi sürerken CNN Türk'ten gelen teklifle bu kanalda çalışmaya başladı. İlk yıllar grafikler ve kendi sesiyle hava durumu bülteni hazırlayan Sürmeli, 2001 yılından itibaren programının editörü oldu. AKUT, GEA ve İstanbul Yelken Kulübü gibi kurumlara meteoroloji eğitimi de veren Sürmeli Hürriyet Gazetesi'nde ve Yatch Türkiye Dergisi'nde yazarlık da yaptı.





