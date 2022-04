Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi destekledi! "Sen işini yap kızım"

Aleyna Tilki Take It Or Leave It şarkısı ve klibiyle hem izlenme rekoru kırıyor hem de eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Tilki'yi son olarak Cüneyt Özdemir eleştirdi ve ünlü isim de sunucuya yanıt verdi. Özdemir "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" deyince Aleyna Tilki de sert bir yanıt vererek gündeme geldi.

Aleyna'nın hedefte olmasına en az kendi kadar popüler olan annesi Havva Öztel de dayanamadı.

Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Havva Öztel kızını destekleyen bir mesaj yayınladı ve eleştirilere sitem etti.

Havva Öztel paylaşımında "Birileri yapar diğerleri konuşur. Bu kalıba dikkat! İyiler yapar kötüler konuşur; bazı da kötüler yapar iyiler konuşur. Ama ayrıntı şu her zaman yapan konuşulur. Yani yapan aktif konuşan pasiftir. Sen işini yap kızım onlar konuşsun" dedi.