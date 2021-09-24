MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi uğurladı: Hep zordu

Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi uğurladı: Hep zordu

24.09.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yurt dışına uçtu. “İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyen Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. Anne Havva Öztel zor anlar yaşadı.

Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi uğurladı: Hep zordu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari'nin klibiyle dünya çapında en çok izlenen ilk 10 klip arasına girmeyi başarmıştı. Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda ise ‘Retrograde' isimli şarkısını çıkardı. Aleyna Tilki’nin büyük bir beklentiyle çıkardığı şarkı ne yazık ki istediği ilgiyi görmedi.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ise, “2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim” açıklamasında bulunmuştu. Kariyerinden çok sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki’den şimdi ise veda paylaşımı geldi. Instagram sayfasından bir gönderi paylaşan Aleyna Tilki, yurtdışına gittiğini duyurdu.

Aleyna Tilki'den veda paylaşımı: Hoşça kalın gidiyorum benAleyna Tilki'den veda paylaşımı: Hoşça kalın gidiyorum ben

Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımına, “4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet” notunu düştü.

Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. En az kızı kadar gündemde olan anne Öztel kızının havaalanında gidişini paylaşarak "Hep zordu seni yollamak ama bu hepsinden çok zordu. Allah yar ve yardımcım olsun evladım" dedi.

Ekran Alıntısı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selçuk Yöntem 'tost fotoğrafı' davasını kazandı! İşte tazminat tutarı...Selçuk Yöntem 'tost fotoğrafı' davasını kazandı! İşte tazminat tutarı...
Burun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değiştiBurun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değişti
İlginç itiraf: Yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp...İlginç itiraf: Yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp...
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Görüntüler kan dondurdu

Hakemleri diri diri yakıyorlardı! Görüntüler kan dondurdu

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Camdaki Kız'a damga vurdu! Yeni imajıyla hayranlarını şoke etti

Camdaki Kız'a damga vurdu! Yeni imajıyla hayranlarını şoke etti

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Turkovac'ta geri sayım! Seri üretim için tarih verildi

Turkovac'ta geri sayım! Seri üretim için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.