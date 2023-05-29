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Hayal Köseoğlu seçimden sonra ağladığı anı paylaştı! "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

29.05.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimde oy verdikten sonra sandığını bekleyen oyuncu Hayal Köseoğlu seçimden sonra kendisine gelen mesajlara dair bir paylaşım yaptı. Ağladığı anları paylaşan oyuncu ayrıca ekonomik durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayal Köseoğlu seçimden sonra ağladığı anı paylaştı! "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol alan ve oyunculuğuyla yıldızı parlayan Hayal Köseoğlu seçim paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Sosyal medyada aktif olan ve gündemi de yakından takip eden oyuncu seçim sonrası ağladığı anın fotoğrafını çekip "Hayırlı uğurlu olsun çatladık patladık" dedi.
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Hayal Köseoğlu bir diğer paylaşımında ise ekonomik durumuna dair analizlerde bulundu. Oyuncu "Bana çatla patla yazanlar, kudurun, kaybettiniz yazanlar. Size iki çift lafım var; bizim çoğumuzun tuzunun ne kadar kuru olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela benim hayatımda hiç geçim sıkıntısı çekmediğimi, iki tane yabancı dilim olduğu için yurt dışında her türlü tutunabileceğimi, dünyanın her yerinde para kazanabilecek bir türlü meziyetim olduğunu, hatta ailem sağ olsun belki hayatımda tek gün çalışmadan bile yaşayabileceğimi..." dedi.

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Hayal Köseoğlu Oyuncu

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