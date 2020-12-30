Hayal panosu nedir? Gerçekten işe yarayan hayal panosu nasıl hazırlanır? Yaratım panosu nasıl yapılır? Hayal panosu örnekleri...

Hayal panosu hayallerin, amaçların, hedeflerin ve sizi mutlu eden şeylerin tek bir alanda toplandığı yerdir. Hayal tahtası, hazine haritası, yaratım panosu veya vizyon panosu olarak isimlendirilir. Enerjisel etkilere inanmıyorsanız dahi hayal panosu yaratmak motivasyon kaynağı olarak görülecektir. Hazırsanız hayal panosu yapımına başlıyoruz...

HAYAL PANOSU NASIL HAZIRLANIR?

Hayal panosu hazırlamadan önce hayatınızı genel olarak gözden geçirmeniz oldukça objektif bir davranıştır. Kendi hayal panonuzu yapmadan önce bu sorulara cevap vermek yöntem konusunda belirsizlik yaşayanlara yol gösterici olacaktır.

Sizin için iyi bir hayat neyi ifade ediyor?

Bir hayatı iyi, güzel ve mutlu kılan temel öğe nedir?

Öleceğiniz günü bilseydiniz o ana kadar neler yapmış olmak isterdiniz?

Hangi aktiviteleri öğrenmek istersiniz?

Kariyer hedefleriniz nelerdir?

Nasıl bir ilişki yaşamak istersiniz?

Yukarıda verilen sorulara cevap verdikten sonra hayatınızın anlamını bir nebze de olsa bulmaya başladığınızı düşünüyoruz. Tüm hayatınız bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçtiyse şimdi oluşum aşamasına dönüyoruz.

Hayaller, istekler, dilek ve arzuları belirledikten sonra pano için tema seçebilirsiniz. Dilerseniz mantar bir pano ya da arzu ettiğiniz renkte bir karton kullanabilirsiniz. Eğer özel bir amaca yönelik pano oluşturacaksanız tek bir tema üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Mesela 2021 yılı içinde görmek istediğiniz bir ülke varsa o bölgenin özelliklerini anlatan fotoğraf ve yazılardan yararlanabilirsiniz.