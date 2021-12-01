Hayaletle evlenmeye hazırlanıyor! İlginç ilişkisi herkesi şaşırtmayı başardı

Oxfordshire’de yaşayan Brocarde, bu yılın başlarında 35 yaşında bir kuyuya düşerek hayatını kaybettiğini anlattığını söylediği Edworda isimli bir askerin hayaletine aşık oldu. İkilinin çalkantılı ilişkisi evlilik yoluna kadar ilerledi. Bir gün yastığında gizemli bir şekilde elmas bir yüzük bulduğunu dile getiren Borcarde, hayalet sevgilisinin kendisine evlenme teklifi ettiğini iddia etti.

“DÜĞÜNÜMÜZ BİR PERİ MASALI GİBİ OLACAK”

Hayalet sevgilisiyle karmaşık ama bir o kadar da mutlu bir ilişkileri olduğundan söz eden Brocarde, gelecekleri konusunda endişelerini dile getirmeyi ihmal etmedi. Brocarde, “En güvenilir aşık olmasa da ilişkimiz şu anda onun şartlarında ilerliyor. Böyle bir ilişkide evlilik nasıl ilerler? Bu soru kafamı karıştırıyor.” dedi.

Brocarde, bütün endişelerine rağmen Edwardo'nun Viktorya dönemi köklerine saygı gösteren bir düğün planlıyor. Brocarde, “Düğünümüz bir hayli romantik olacak. Unutulmaz bir peri masalı gibi. Victoria dönemini seviyorum. Şarkılarıma bu dönem ilham veriyor. Hayalimdeki gelinliği yaratmak için çalışmalarımı yapmak adına sabırsızlanıyorum” diye konuştu.



