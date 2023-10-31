Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı... Günler sonra hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı

Tunus'ta yayınlanan bir sağlık dergisindeki vaka kısa sürede dünya manşetlerindeki yerini aldı. Dergide yer alan habere göre ismi açıklanmayan bir hastanın 'hayali bir kişinin komutası altında' iki çiviyle testislerini deldiği belirtildi. Doktorlar, bir çivinin 6 cm uzunluğunda ve iki ayrı yerden delindiğini, başka bir parçanın ise leğen kemikleri arasındaki eklemde bulunduğunu söyledi.

KALICI BİR HASAR BULUNMUYOR

Yaralanmalarına rağmen ismi açıklanmayan 23 yaşındaki kişinin olağanüstü bir iyileşme sağladığını ve testislerinde kalıcı bir hasar olmadan kurtulduğu ifade edildi. Tetanoz iğnesi yapılan hasta sadece bir gün sonra taburcu edildi ve şizofreni teşhisi nedeniyle psikiyatristlere sevk edildi.

Hastanın hastaneye gitmeden önce iki gün beklediğini belirten uzmanlar, "Genelde utanç ve mahcubiyet duyguları nedeniyle başvuru gecikiyor. Ortaya çıktıklarında testis dokusu kaybı veya üretral darlıklar gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilirler. Skrotal yabancı cisimler günlük pratikte, özellikle de belirgin bir akıl hastalığı öyküsü olmayan ergenlerde nadir görülür. Bununla birlikte, altta yatan bir ruhsal bozukluğu tespit etmek ve tekrarlanan otomatik yerleştirmeyi önlemek için psikiyatrik değerlendirme zorunludur." ifadelerine yer verildi.