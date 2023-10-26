Şaşkına çeviren görüntüler! İngiliz turist otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı... Ne yapacağını şaşırdı

Arkadaşlarıyla birlikte İngiltere'den Kamboçya'ya seyahat eden bir adam otel odasında ilginç bir durum yaşadı. Olay gecesi bitkin bir halde derin bir uykuya daldı ve otel odasının penceresini emniyete almayı ihmal etti. Uyurken odaya gizlice giren bir maymun pantolonunun indirerek cinsel saldırıda bulundu. Adamın yaşadığı durumu büyük bir şaşkınlıkla karşılayan arkadaşları yardım etmek için adeta seferber oldu.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Arkadaşlarının sesiyle uyandığını dile getiren adam ise maymunun kendisine oral seks yaptığını fark ettiğinde büyük bir kabus yaşadığını ve hemen İngiltere'ye dönüş bileti aldığını söyledi. Odada bulunan arkadaşları ise görüntüleri kaydederek sosyal medyada başlattı.

Twitter'da paylaşılan görüntüler 24 saatten kısa bir sürede 2.6 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi.