Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu! “Yakalayabilirseniz beni yakalayın” dedi ve tutuklandı

    Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu! “Yakalayabilirseniz beni yakalayın” dedi ve tutuklandı

    06.09.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Polis Tayland’ın Bangkok yakınlarındaki Pathum Thani eyaletinde 17 yaşındaki bir kıza fiziksel ve cinsel saldırıda bulunan bir tecavüzcüyü tutukladı. Bir mağazanın güvenlik kamerasına cep telefonundaki tecavüz videosunu göstererek polise “Yakalayabilirseniz beni yakalayın” diyerek meydan okudu. Meydan okumasından saatler sonra yakayı fena halde ele verdi.

    Tayland’ta ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir kız 11 Ağustos’ta internet üzerinden tanıştığı bir adamla buluşarak cinsel saldırıya uğradı. Cinsel saldırının ardından ağır bir depresyon yaşayan 17 yaşındaki kız 29 yaşındaki Suppakarn "Ohm" Khansantier adlı tecavüzcü hakkında şikayette bulundu. Polis kendisini “Ohm” olarak isimlendiren adamı yakın markaja aldı ve alışveriş yapmak için gittiği bir mağazada kıskıvrak yakaladı.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    1

    Dört gün boyunca internet üzerinden konuştuktan sonra 17 yaşındaki kız ve Ohm buluşmaya karar verdi. Ohm buluşma yeri olarak evinin yakınındaki bir restoranı tercih etti ve tuvalete girme bahanesiyle genç kızı evine çağırarak içeride beklemesini istedi. Evine gelen genç kızın kollarını ve bacaklarını birbirine bağlayan saldırgan 3 saatten fazla süre cinsel saldırıda bulundu. Ayrıca şantaj yapmak için cinsel ilişki görüntülerini kaydetti.

    Olayın ardından Ohm bir mağazaya giderek cinsel ilişki videosunu göstererek polislere kendisini yakalamaya davet etti. İddiaya göre Ohm eylemini itiraf ederek internette konuşmaya başladıklarında saldırıyı planladığını söyledi. Kendisiyle tekrar seks yapmasıyla tehdit etmek amacıyla videoları kaydettiğini açıkladı.

    CEZASI BELLİ OLDU

    8

    Ohm, başka bir kişiye şiddet içeren bir eylemde bulunarak veya tehdit ederek cinsel saldırıda bulunarak Ceza Kanununun 276. Maddesini ihlal etmekle suçlandı. Cezası 4 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 80.000 ila 400.000 baht arasında para cezası olacak.

    İlginizi Çekebilir

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

     18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

     12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

     Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

    Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Hayranlığını gösterdi! İç çamaşırıyla konser öncesi dans ettiHayranlığını gösterdi! İç çamaşırıyla konser öncesi dans etti
    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz ettiİnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti
    Gelin alkolü fazla kaçırınca figürleri herkesi şaşırttıGelin alkolü fazla kaçırınca figürleri herkesi şaşırttı
    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Tayland

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

    Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

    Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

    Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

    Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.