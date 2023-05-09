Cinsel organ boyutu herkesi şaşkına çeviriyor! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 33 yaşındaki Marc Rocke isimli bir adam 35 cm uzunluğundaki cinsel organı nedeniyle hem olumlu hem de olumsuz bir durumun içinde kaldığını söyledi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında içerik üreten Rocke, iş toplum içine karışmaya geldiğinde ise zorlanıyor. Cinsel organının büyüklüğü nedeniyle dikkat çektiğini söyleyen Rocke, “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum. Sürekli olarak onu kıyafetlerimle kapatmak zorundayım” dedi.

“HERKESİN GÖZÜ ÜZERİMDE”

Sosyal medyada 40 bini aşkın takipçisi olduğunu dile getiren Rocke, toplum içine çıkmanın karşılaştığı bakışlardan dolayı çoğu zaman kendisini zorladığını ifade etti. Kıyafetleriyle saklamaya çalışmasına rağmen diğer insanların baktığını belirten Rocke, “Sosyal medyada da toplumsal olarak da yüzümü saklıyorum. Kıyafetlerimi bol seçiyorum ama herkesin gözü üzerimde. Bu bir yandan güzel bir yanda da gerçekten rahatsız edici” diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise Rocke’ın cinsel organının boyutlarına inanmadıklarını dile getirerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Doğru olamaz” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu mümkün değil! Gerçekten o kadar büyük olduğuna inanmıyorum” ifadelerini kullandı.