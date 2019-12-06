Hayalini kurduğu eve Kızılay sayesinde kavuştu

2 ay gibi kısa sürede hayırseverlerin de destekleriyle yapımı tamamlanan evin, mobilya, mutfak eşyası ve halılarını yerleştiren Kızılay görevlileri, kurdukları sobayı da yakarak Yılmaz'ın kış mevsimine yeni evinde sıcak bir ortamda girmesini sağladı.

- "Öldükten sonra evinin Kur'an kursu olmasını istedi"

Muradiye Kızılay Şubesi Temsilcisi Selçuk Yay, AA muhabirine, geçen yıl Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtırken Yılmaz'ın evini gördüklerini anlattı.

Yılmaz'ın içler acısı bir durumda yaşadığını görünce yardımcı olmak için harekete geçtiklerini belirten Yay, şöyle konuştu:

"Tek odalı harabe ev, 1964'te yapılmış ve yıkılmak üzereydi. Kaymakamlığımız, hayırsever vatandaşlarımız, Erciş ve Muradiye Kızılay şubelerinin destekleriyle 60 metre karelik, içinde banyosu, tuvaleti bulunan evi tamamladık. Evde ihtiyaç olan bütün eşyaları getirip yerleştirdik. Sobasını da yakarak ısınmasını sağladık. Şimdi de sevincine ortak oluyoruz. İkram abimizin hayalini Kızılay olarak gerçekleştirdik. Kendisi de iyiliğe duyarsız kalmayarak bizi duygulandırdı. Vefat edince evin, kız Kur'an kursuna çevrilmesini vasiyet etti. Mahallede Kur'an kursu olmadığı için bunu istedi. Ailesinin de onayıyla gösterdiği bu duyarlılık bizi çok duygulandırdı. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."