Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano yıllar sonraki haliyle şaşırttı! "İnsan hiç mi yaşlanmaz"

Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano seneler sonra gündeme geldi. Sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken Japon oyuncu Ayumi Takano son haliyle görenleri şaşırttı.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Ayumi Takano adeta yıllara meydan okudu.

Sosyal medya pozlarının altına takipçileri, "İnsan hiç mi yaşlanmaz", "Doğallığın yeter" gibi yorumlar yaptı.

Ayumi Takano Hayat Bilgisi dizisinin yanı sıra Japonyalı Gelin, Aşkım Aşkım, O Hayat Benim gibi yapımlarda da rol aldı.

49 yaşındaki isim sanat kariyerinde daha çok Türk yapımlar ile ilerledi.





