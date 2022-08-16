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Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano yıllar sonraki haliyle şaşırttı! "İnsan hiç mi yaşlanmaz"

16.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi dizisi bir zamanlara damga vuran yapımlardan biriydi. Konusu ve sevilen oyuncularıyla halen gündem olmaya devam eden dizide bu defa, Hanako Öğretmen rolüne hayat veren Japon oyuncu Ayumi Takano dikkat çekti.

Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano yıllar sonraki haliyle şaşırttı! "İnsan hiç mi yaşlanmaz"

Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano seneler sonra gündeme geldi. Sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken Japon oyuncu Ayumi Takano son haliyle görenleri şaşırttı.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Ayumi Takano adeta yıllara meydan okudu.

Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano yıllar sonraki haliyle şaşırttı!

Sosyal medya pozlarının altına takipçileri, "İnsan hiç mi yaşlanmaz", "Doğallığın yeter" gibi yorumlar yaptı.

Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano yıllar sonraki haliyle şaşırttı!

Ayumi Takano Hayat Bilgisi dizisinin yanı sıra Japonyalı Gelin, Aşkım Aşkım, O Hayat Benim gibi yapımlarda da rol aldı.

Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano yıllar sonraki haliyle şaşırttı!

49 yaşındaki isim sanat kariyerinde daha çok Türk yapımlar ile ilerledi.

Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano yıllar sonraki haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi’nin Hanako Öğretmeni Ayumi Takano yıllar sonraki haliyle şaşırttı!

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Anahtar Kelimeler:
dizi hayat bilgisi
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