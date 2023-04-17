Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i son haliyle herkesi şaşırttı! Çisil Oral estetik harikası oldu

Hayat Bilgisi, 2003 - 2006 yılları arasında yayınlanmasından itibaren sık sık ekranlara gelen unutulmaz diziler arasında yer aldı. Dizide Kikirik karakterini canlandıran Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlar ve değişimiyle adından söz ettirdi.

Türkiye'de bir dönem reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Kikirik' lakaplı Biricik karakteriyle dikkati çeken Çisil Oral'ın yıllar sonraki hali merak edildi.

Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala televizyonlarda ara ara yayınlanıyor ve dizideki karakterler merak ediliyor. O karakterlerden birisi de Çisil Oral oldu.

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu bir süredir ekranlarda görünmüyor.

Şimdilerde 44 yaşında olan Hayat Bilgisi’nin Kikirik lakaplı Biricik’inin son hali...



