Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son haline yorum yağdı! "Yıllar geçer adam yaşlanmaz"

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi oyuncularının son halleri sık sık gündeme geliyor. Pikaçu Kerem, Törpü Yeliz, Barbi Gamze gibi parlayan karakterler arasından yer alan Ortega Sedat da adından söz ettiren bir karakterdi.

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel sosyal medyada dikkat çeken bir isim.

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in değişimine yorum yağarken oyuncunun yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmediği de gözlerden kaçmadı.

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel gözlerden uzak yaşarken mesleğinde de değişikliğe gitti. Yönetmenlik de yapmaya başlayan oyuncuya hayranlarından "Ortega hep karizmatik", "İnsan hiç mi yaşlanmaz", "Yıllar geçmiş ama sen aynı kalmışsın" yorumları geldi.