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Hayat Bilgisi'nin ünlü oyuncusu Paşhan Yılmazel yönetmenliğe adım attı

05.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı Ortega Sedat rolüyle şöhreti elde eden Paşhan Yılmazel, Hayat Bilgisi'nden sonra pek çok dizide rol almış ancak akıllarda hep Ortega Sedat rolüyle yer etmişti. Yönetmenlik yapmaya başlayan başarılı oyuncu, imajında da yeniliğe gitti.

Hayat Bilgisi'nin ünlü oyuncusu Paşhan Yılmazel yönetmenliğe adım attı

Paşhan Yılmazel, Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı Ortega Sedat rolüyle tanınırlık kazanmıştı. Dört sezona yakın süren Hayat Bilgisi dizisinden sonra başka projelerde rol alsa da, hep bu dizideki rolüyle hatırlanan Paşhan Yılmazel hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti. Kamera önünden arkasına geçiş yapan Yılmazel, Bumerang adını verdiği filmi için sete çıktı.

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Seksenler dizisi ile yıldızını parlatan Ceyhun Fersoy ile maNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün kadrosunda yer aldıkları Bumerang filminden paylaşımlarda bulunan Yılmazel, son halini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Paşhan Yılmazel'in bu yeni halini görenler ona hem dizideki partner karakteri Barbie Gamze'yi hatırlatıyor hem de beğenilerini dile getiriyorlar.

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