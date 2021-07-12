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Hayatını değiştiren şey avukatının tavsiyeleri olmuş! Seren Serengil'den ilginç açıklamalar

12.07.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen program "Söylemezsem Olmaz"ın yorumcusu Seren Serengil, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle gündemden düşmüyor. Bugün de bakış açısını ve hayatını nasıl değiştirdiğini Instagram üzerinden anlatarak benzer problemler yaşayanlara destek oldu.

Hayatını değiştiren şey avukatının tavsiyeleri olmuş! Seren Serengil'den ilginç açıklamalar

Seren Serengil, ünlü Yeşilçam oyuncusu Öztürk Serengil'in kızı olduğu için doğumu bile gazetelere manşet olan bir isimdi. Sonraki yıllarda yaşadığı assolistlik ve oyunculuk maceraları, karıştığı skandallar derken magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri de o oldu. Son yıllarda da bu haline çok uygun bir mesleğe başladı, magazin yorumculuğu. Beyaz TV'nin sevilen programı "Söylemezsem Olmaz"da magazin gündemini yorumlayan Seren Serengil, bu yıl ele aldığı olaylardan daha çok habere konu oldu. Aniden karar verdiği evlilik, sansasyonel açıklamaları ve yaşadığı ciddi sağlık problemleri onu gündemin tepesinden indirmedi. Sağlığını düzeltmek için hayatını değiştirmeye ve stresten uzak yaşamaya çalışan Seren Serengil, bunu avukatı sayesinde başardığını anlattı.

Avukat tavsiyesi

Seren Serengil

Terapiste gitmeyi saçma bulduğunu söyleyen Seren Serengil, problemler baş edebilmek için avukatından yardım aldığını söyledi. Instagram üzerinden dönüşümünü anlatan ünlü isim, meşhur bir hikayeyi de paylaşarak hayatının akışını bu yönde değiştirdiğini söyledi.

Seren Serengil instagram

"Kitaplar, yazılar, nefes terapisi sayesinde önceliğim dediğim her şeyden vazgeçebildim.. Tabii birdenbire olmuyor, hala arada yapmıyor değilim ama yine de ben cok yol katettim.. Avukatımın bu rahatsızlık sürecimde ruhsal ve bedensel iyileşmemin ilk önce kendim için yaşamakla, kendimi düşünüp, kendimi sevmekle ilgili olduğunu, ilk önce bunu çözmem gerektiğini söylemişti. İşte bana haftalık attığı yazılardan biri. Bu bir kanser hastası olan Erma Bonbeck'in son yazısı. Bu yazıda sizden de bir şeyler varsa, bugün bunu değiştirmek icin miladınız olsun." diyerek beraber iyileşme çağrısı yaptı.


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Seren Serengil Instagram
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