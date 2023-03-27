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Hayatını kaybeden usta oyuncu Köksal Engür'ün cenazesi ne zaman? Cengiz Bozkurt paylaştı

27.03.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Köksal Engür hayatını kaybetti. Leyla ile Mecnun'un unutulmaz oyuncusunun cenaze bilgilerini rol arkadaşı Cengiz Bozkurt paylaştı.

Hayatını kaybeden usta oyuncu Köksal Engür'ün cenazesi ne zaman? Cengiz Bozkurt paylaştı

77 yaşında hayatını kaybeden Köksal Engür yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Köksal Engür pazar günü böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ambulansta hayata veda etmişti. Özellikle Leyla ile Mecnun’da oynadığı Aksakallı Dede rolüyle hafızalarda yer eden usta oyuncunun vefat haberini alır almaz Göztepe Medical Park Hastanesi’ne koşan ve kızına destek olan Cengiz Bozkurt cenaze bilgilerini de paylaştı.

CENAZE BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Cengiz Bozkurt, “Köksal Engür abimizin cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Cami’inde kılınacak öğle namazını müteakip yolun karşısındaki Karacaahmet Sultan Cemevi ve Karacaahmet Camisi arasından girilen 8. adada defnedilecektir, sevenlerine duyurulur” dedi.

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"KALBİMDE İNCE SIZI..."

Bugüne kadar birçok unutulmaz yapımda yer alan Köksal Engür’ün 27 Mart Tiyatrolar Günü’nden bir gün önce vefat ettiğine vurgu yapan Demet Evgar “Köksal abiyi kaybetmişiz. Kalbimde ince bir sızıyla aldım haberi. Küçüklüğümde kulağıma en sevdiğim karakterlerle yerleşti sesi, büyüdüğümde ise incelikli oyun gücüyle hayran bıraktı kendine beni hep. Sonra da onunla aynı tiyatronun oyuncusu olmak hayallerin ötesiydi benim için… Çok sevgili Köksal abi gittiğin yerde mutlu olman dileğiyle. Seni hep çok sevdim birçokları gibi. Tiyatrolar günün kutlu olsun” dedi.

Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti

Melek Baykal yaşadığı üzüntüyü “Sevgili Köksal çok üzdün bizi çok be canım…. Dünya Tiyatrolar Günü’nde kaybettik seni… Mekânın cennet olsun Köksal… Her zaman seni çok güzel hatırlayacağız ve hiç unutmayacağız arkadaşım… Mekânın cennet olsun” sözleriyle ifade etti.

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