Hayatta kalma becerilerinizi test edin!  Çıkış yöntemini bulabilir misiniz?

Ulaşım araçlarına bindiğinizde acil durum kapıları ve pencereleri sizleri karşılar. Hayatınız boyunca belki de hiç denk gelmediğiniz bu anlardan birini hayal etmenizi istiyoruz. Panik ve korkunun etkili olduğu anlarda ne kadar sağlıklı kararlar verebilirsiniz? Hayatta kalma becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu test etmenin güvenli bir bir yolu var. Bu bulmaca tam size göre! Hazırsanız başlayalım.

Özel jetinizle seyahat ettiğinizi hayal edin. Zorlu bir inişten hemen öncesinde bulduğunuz alanda bir yangın çıktığını düşünün. Yangın bir anda her yere yayılıyor ve etrafta görüş açınızı engelleyecek derecede büyük bir duman var. Siz bu durumdan kendinizi kurtarmak için kaçış yolunu bulmak zorundasınız. Etrafınıza bakıyorsunuz ve yakınınızda 3 nesne buluyorsunuz. Küçük bir yangın söndürücü, yün kılıflı bir sıcak su torbası ve bir boyun yastığı... Hangisi size en iyi hayatta kalma şansı verecek? Unutmayın yalnızca bir nesneyi seçebilirsiniz.

CEVAP AŞAĞIDA

Sizi kurtarmaya gelecek olan kişilere daha fazla zaman kazandırmak için aslında kendinize nefes alacak bir alan yaratmanız gerekir. Etrafa yayılan bütün alevleri yangın söndürücü kullanarak yatıştırmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle dumandan daha az etkilenmeye odaklanmasınız. Sıcak su torbasının üzerindeki yünün üzerine biraz su dökerek onu maske olarak kullanabilirsiniz.



