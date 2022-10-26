Mucize kurtuluş! Teknesi battıktan sonra 6 saat boyunca buzdolabının içinde mahsur kaldı

Bir balıkçı teknesi battıktan altı saat sonra denizde bir buzdolabında yüzer halde bulundu. Tayland’ın Krabi eyaleti kıyılarında batan teknesinden bir buzdolabı yardımıyla kurtulmayı başaran Anat Massoyot, bir başka balıkçı teknesinin kendisini görmesi ve karaya çıkartılması sonucunda kurtarıldı.

“NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM”

Mueang bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki adam teknesiyle Koh Lao Hang adasında tek başına balık tutmaya gitti. Balık tutarken havanın güzel olduğunu dile getiren Massoyot, birdenbire büyük bir dalga tarafından teknesinin vurulduğunu ve denizin ortasında battığını söyledi. Teknesinin bir anda su almaya başladığını ifade eden Massoyot, güvenli bir şekilde teknesinin içindeki buzdolabına girmeyi başardı.

Hayatta olduğu için şükrettiğini dile getiren Massoyot, “Ne yapacağımı bilemedim. Sadece bekleyip dua ettim.Hayatta olduğum için mutluyum ama eskiden geçimimi sağladığım teknem yok oldu” dedi. Massoyot’un yaşadığı köyün muhtarı Somsak Debbut, adamın teknesini aramak için bir ekip kurduğunu ancak bulma şanslarının çok düşük olduğunu dile getirdi.