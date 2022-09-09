Yerden 300 metre yükseklikte hidrojen balonunda mahsur kaldı! Sürüklendikçe sürüklendi

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, soyadı Hu olarak açıklanan bir adam ve partneri ormanlık bir alanda çam fıstığı avına çıktı. İkili çam fıstığı toplamak için hidrojen balonunu kullanmaya karar verdi. Balonun bir anda kontrolden çıkması üzerine gökyüzünde sürüklenmeye başlayan ikili başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arma kurtarma çalışmalarının ikinci gününde yetkiler Hu’ya cep telefonu aracılığıyla ulaşmayı başardı. Hu’ya verilen talimatlar doğrultusunda ikilinin balonu güvenli bir şekilde indirmesi sağlandı. Rusya Rusya sınırına yakın Fangzheng bölgesinde karaya ulaşan balonu kurtarma çalışmaları kaydedildi.

Hu ve partneri zorlu geçen iki günlük yaşam mücadelesinin sonucunda hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Hu’nun 2 gün boyunca ayakta durmak zorunda kaldığı için belinde şiddetli bir ağrı oluştuğu belirtildi.



