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Hayden Panettiere'in kardeş acısı! Daha 28 yaşındaydı: Aldığı haberle yıkıldı!

21.02.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hayden Panettiere kardeşinin acı haberi ile yıkıldı. Panettiere'in, bazı yapımlarda oyunculuk deneyimi de yaşayan kardeşi Jansen Panettiere, daha 28 yaşında hayata gözlerini kapadı. Panettiere, son olarak geçen yıl Love and Love Not adlı yapımda görev almıştı...

Hayden Panettiere'in kardeş acısı! Daha 28 yaşındaydı: Aldığı haberle yıkıldı!

Ünlü oyuncu Hayden Panettiere'nin kardeşi Jansen Panettiere, 28 yaşında hayata gözlerini kapadı. Ablası Hayden'in izinden giden, 'The Walking Dead' ve 'Perfect Game' adlı yapımlarda rol alan Jansen Panettiere'den üzen haber geldi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hayden Panettiere'nin kardeşi Jansen Panettiere'nin ölüm nedeni henüz açıklanmazken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği de öğrenildi.

Hayden Panettiere 2

Hayden Panettiere ile kardeşi Jansen Panettiere, 2004'te 'Tiger Cruise'; 2005'te de 'Racing Stripes' adlı yapımlarda birlikte kamera karşısına geçmişti. Jansen Panettiere, ayrıca 2005'te 'The X's'te de rol almıştı. Panettiere, son olarak geçtiğimiz yıl 'Love and Love Not' adlı yapımda da görev almıştı.

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