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  4. 'Hayır şaka yapmıyorum' diyerek paylaştı! Ahmet Rasim Küçükusta'dan çok konuşulacak bağırsak gazı paylaşımı! 'Kadınların gazı daha faydalı'

'Hayır şaka yapmıyorum' diyerek paylaştı! Ahmet Rasim Küçükusta'dan çok konuşulacak bağırsak gazı paylaşımı! 'Kadınların gazı daha faydalı'

17.09.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, sosyal medyada paylaştığı bağırsak gazı videosuyla gündem oldu. Bağırsak gazının koklanmasının faydalı olduğunu anlatan Küçükusta, kadınların çıkardığı gazda daha fazla hidrojen sülfit bulunduğunu ve koklanması halinde sağlığa daha faydalı olduğunu iddia etti. Küçükusta'nın videosuna çok sayıda yorum yapıldı.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, sosyal medya hesabından paylaştığı bağırsak gazı videosuyla konuşulmaya başladı. Küçükusta paylaşımında bağırsak gazının koklanmasının faydalı olduğunu ve kadınların çıkardığı gazda daha fazla hidrojen sülfit bulunması nedeniyle koklanmasının daha da faydalı olduğunu iddia etti.

'BİLİME GÜVENİN'

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Küçükusta paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Toplum içinde gaz çıkarmak, hemen her kültürde ayıp sayılır. Ama bu tıpkı, hapşırmak, hıçkırmak, geğirmek gibi fizyolojik bir olaydır. Mesele, sesten ziyade koku ise yine de endişe duymamak gerekir. Çünkü bağırsak gazında bulunan hidrojen sülfit, hücrelerin mitokondri adı verilen enerji santrallerinin DNA'sının korunmasında son derece önemli bir etkiye sahiptir. Kadınların çıkardığı gazda daha fazla hidrojen sülfit bulunduğu için de bunların koklanmasında sağlığa olan faydaları daha fazladır. Hayır şaka yapmıyorum. Bağırsak gazının kalp krizi, felç, kanser, diyabet, bunama gibi hastalıkları önleyeceği dair bilimsel araştırmalar vardır. Bilime güvenin."

'MİZAH DUYGUSU OLMAYANLAR GELMESİN'

Öte yandan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın Twitter hesabında yazan "Tweetler, sadece bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Mizah duygusu olmayanlar gelmesin." yazısı ve 'Tıptan uzak sağlıklı hayat' kitap görseli dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
bağırsak gaz
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