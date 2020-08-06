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Hayko Cepkin'den sert Murat Övüç tepkisi! 'Hıyarın hıyar olduğundan haberi yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Murat Övüç’ün geçen günlerde maskesiz ve sosyal mesafeye uyulmayan sahne gösterisine Hayko Cepkin’den tepki geldi.

Hayko Cepkin'den sert Murat Övüç tepkisi! 'Hıyarın hıyar olduğundan haberi yok'

Son dönemdeki çıkışlarıyla tepki toplayan sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün geçen günlerde maskesiz ve sosyal mesafeye uyulmayan sahne gösterisine Hayko Cepkin’den tepki geldi.

Kişisel Twitter hesabından, Murat Övüç’ün sosyal mesafeye uymayan kalabalıkta sahne aldığı görüntülere tepki gösteren Hayko Cepkin, “Şu işi ayar edip para kazanana kızmayın. Şu işe para verip gidene kızın” dedi.

Hayko Cepkin devamında, “İşi yapan, hangi hıyardan, hangi mevsimde nasıl turşu yapılacağını iyi biliyor. Hıyarın, hıyar olduğundan haberi yok. Sanatı bitirdiniz, müzisyeni küstürdünüz. Hakedilen yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.

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