MAGAZİN

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 21:09 | Son Güncelleme 10 saat önce

Şarkıcı Hayko Cepkin, sunucu Asena Atalay'ın tepki çeken paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in bir karesini tek farı açık olan bir otomobil fotoğrafıyla birlikte paylaşan Asena Atalay, ünlü şarkıcıdan özür diledi.

Asena'nın özrünün ardından Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"ASENA KENDİSİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ"
39 yaşındaki sanatçı, "Asena Atalay'ın paylaşım konusu bizzat kendisinin arayıp 'yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği için özür dilemesi' ile tatlı durumdadr. Bu tip şeylere takılan biri olsaydım çoktan tedavi gören birine dönüşürdüm. Anadan doğma değil sonradan olma kusurlara daha çok takılırım. Sevgiler" tweetini attı.

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Anahtar Kelimeler:
Hayko Cepkin Asena Atalay

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