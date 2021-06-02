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Hayranları Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si Farah Zeynep Abdullah’a çok kızgın: Yaptığın ayıp

02.06.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinin İnci’si Farah Zeynep Abdullah’ın yapımdan ayrılacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Masumlar Apartmanı dizisinin izleyicisi Farah Zeynep Abdullah’ın bu kararına sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah’ın Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizide Han’ın eşi İnci’yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah gerekçe olarak, duygusal sahnelerin ağırlığı yüzünden çok yorulduğunu ve bu yüzden diziden ayrılmaya karar verdiği açıklanmıştı.

TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Farah Zeynep Abdullah, dün sabaha karşı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dizide canlandırdığı İnci karakterinin senaryodan nasıl çıkarılacağı konusunda ipucu veren gazeteci Birsen Altuntaş’ı eleştirerek yaptığının dizi ekibi açısından ayıp olduğunu yazmıştı. Ancak izleyicinin tepkisi daha sert oldu. İzleyici “Peki senin yaptığın bize ayıp değil mi?” diye sordu.

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Dizinin başrol oyuncusu, İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın çok yorulduğu gerekçesiyle projeden ayrılmaya karar verdiği duyuruldu. Bu kararı üzerine izleyici Farah Zeynep Abdullah’a çok kırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sezon finalinde ölerek diziden ayrılmasına karar verilen İnci’yle ilgili şok edecek gelişmelerin yaşanacağını açıkladı. Altuntaş’ın bu açıklamasına Farah Zeynep Abdullah’ın tepkisi sert oldu. Abdullah paylaşımında “Haber verirmişçesine doğru ya da yanlış spoiler vermek izleyici açısından düşünürsek de ayıp, yapımda emeği geçenler açısından düşünürsek de ayıp. Her şekil ayıp.”

DİZİNİN HAYRANLARINDAN SERT TEPKİ

Ancak Farah Zeynep Abdullah’ın Birsen Altuntaş’a tepkisine izleyici daha da sert tepki gösterdi. İzleyicler paylaşımlarında esas kendisinin yaptığının hem izleyiciye hem de ekibe ayıp olduğunu vurguladı. İşte izleyiciden Farah Zeynep Abdullah’a gelen diğer tepkilerden bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Meryem Uzerli, muhteşem yüzyıldan aynı bahanelerde ayrıldı, halk affetmedi. Birdaha o sukseyi yakalayamadı yok oldu gitti. Sende aynı şeyi yapıyorsun. Kaldıramayacağın yükün altına neden giriyorsun ozaman ? Sen yoruluyorsunda milyonlar seni izliyor onlara yazık değilmi. Paranı alıyorsun. İnsanın paraya ihtiyacı olsa yeri geliyor 24 saat çalışıyor. Ama sen tabi heybeyi doldurdun paraya ihtiyacında kalmadı. Nerede o eski yeşilçam artistleri. Yorulmak nedir bilmezlerdi. Üç kuruşa çalışırlardı

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