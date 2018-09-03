MAGAZİN

Hayranları Petek Dinçöz'e tektaş aldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 21:33 | Son Güncelleme

Petek Dinçöz'e hayranları doğum gününde tek taş yüzük hediye etti. Dinçöz, hayranlarının hediyesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayranları Petek Dinçöz'e tektaş aldı!

38 yaşındaki şarkıcı Petek Dinçöz'ün hayranları doğum gününde hediye olarak tek taş yüzük hediye aldı. Hayranlarının hediyesi karşısında büyük mutluluk yaşayan Dinçöz, sosyal medya hesabından teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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Dinçöz, hayranlarının hediyesini sosyal medya hesabından şu notu düşerek paylaştı:

“Benim arkamdaki ordumun, PDFC ailemin bana doğum günü hediyesi ölene kadar benimle. Her biri kendi harçlıklarıyla ve aylık kazançlarıyla biriktirip almışlar. Rabbim bana öyle imkanlar versinki sizi hep mutlu edeyim hep gururlandırayım sizi çok çok seviyorum”

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Petek Dinçöz tektaş yüzük tektaş doğum günü

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