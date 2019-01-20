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Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz kaza yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz trafik kazası geçirdi. Ünlü ikili bir süre polisi bekledi ve bu sırada da muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz kaza yaptı

Estetik yaptırdığı iddiası ile gündeme gelen ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz dün akşam yürekleri ağıza getirdi.

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz’ın gecesi neredeyse kötü bitiyordu.

İkilinin kullandığı araç dün akşam Beşiktaş Vodefone Arena yönüne dönerken yolun ıslak olması nedeniyle virajı alamadığı için kaldırıma çıktı ve kaza yaptı.

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Yaşanan bu talihsiz olaydan neyse ki ünlü iki isim yara almadan kurtuldu.

İkilinin kaza sonrasında gülümsemeleri dikkat çekerken, “Hazal Filiz Küçükköse, inşaatın olması nedeniyle gelen tankerlerin arkasından sular dökülüyor, burası da kaygan bir viraj olduğu için bizimle birlikte 3-4 araç aynı tehlikeyi atlattı” diye konuştu.

Hazal Filiz Küçükköse, aracın kiralık olduğu için resmi işlemler nedeniyle bir süre beklediler.

Muhabirlerin ikili arasında bir aşk olup olmadığı sorusu üzerine, “Ege benim manevi kardeşim” diyerek yanlış anlaşılma olmamasını rica etti.

Kazayla ilgili ikili, sağlık sorunu yaşamadıklarını arabanın kiralık olduğunu söyleyip alkol muayenesinden sonra olay yerinden ayrıldılar. (Uçankuş)

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