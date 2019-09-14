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Hazal Kaya anne olmak için gün sayıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Hazal Kaya önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Oyuncu oğlu Fikret Ali için alışveriş yaptı.

Hazal Kaya anne olmak için gün sayıyor!

Hazal Kaya, geçtiğimiz Şubat ayında hayatını 5 yıldır aşk yaşadığı Ali Atay'la birleştirmişti. Kısa süre sonra güzel oyuncunun hamile olduğu öğrenildi.

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Bebek heyecanı yaşayan Kaya hazırlıklara devam devam ediyor. (gecce)

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