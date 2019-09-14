Hazal Kaya anne olmak için gün sayıyor!

Hazal Kaya, ge\u00e7ti\u011fimiz \u015eubat ay\u0131nda hayat\u0131n\u0131 5 y\u0131ld\u0131r a\u015fk ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Ali Atay'la birle\u015ftirmi\u015fti. K\u0131sa s\u00fcre sonra g\u00fczel oyuncunun hamile oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\n\nBebek heyecan\u0131 ya\u015fayan Kaya haz\u0131rl\u0131klara devam devam ediyor. (gecce)Kripto para piyasas\u0131nda fark yaratacakOyuncu \u015eevket \u00c7oruh'a b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131Kuaf\u00f6r\u00fcm Sensin'e veda eden isim belli oldu
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