Hazal Kaya: Babasının oğlu olsun diye Ali ismini koydum

Hazal Kaya, Gzonemag dergisinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, karantina günlerini, rol aldığı diziler ve oğlu Fikret Ali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KORONA GÜNLERİN NASIL GEÇİYOR?

Korona günlerinde sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösterdim. Salgın nedeniyle yeni projem rafa kalkmıştı ama bir anda sete başlarsak doğum kilolarımla ne yaparım diye düşündüm. Bana kalsa ‘Ne var canım lohusayım’ deyip rahat rahat yiyecektim ama bir projem olduğu için dikkat ettim.Kitap okudum, senaryoyu biraz daha çalıştım. Bir de Fiko (Fikret Ali) ile hayat çok güzelmiş. Normalde sette olacağım için onun bu aylarına çok şahit olamayacaktım. Onunla vakit geçirmek bana çok iyi geldi.

EŞİNİZ İLE KAMERA KARŞISINA GEÇMEK İSTER MİSİNİZ?

Çok isteriz. Eskiden bir korku vardı, insanların ‘İlişkilerini mi kullanıyorlar’ diye düşünme ihtimali bizi geriyordu ama şimdi neyse ne çok istiyorum.

AŞK-I MEMNU'DA NİHAL KARAKTERİNİ KABUL ETTİĞİNDE DİZİNİN FENOMEN OLACAĞINI TAHMİN EDEBİLİYOR MUYDUN?

Bir kere ben kabul etmedim. Diziye kabul edilmek için 150 kere deneme çekimine girdim. Her seferinde stresliydim. Seçildiğimi de çok geç öğrendim. Selçuk Yöntem babamı oynayacaktı, çok heyecanlandım. Selçuk Selçuk Yöntem’in karşısında nasıl oynayacağım diye düşündüm. Sağ olsun sıcacık, dünya tatlısıdır. Hala birbirimize ‘tatlım’ deriz. Benim için çok büyük bir şanstı. Böyle bir başarıyı önceden öngörmek tabii ki mümkün değildi.