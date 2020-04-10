Hazal Kaya'dan Çağatay Ulusoy itirafı

Hazal Kaya, Youtube’da yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programının konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu dizilerde oynadığı dönemde en iyi partnerinin Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu da belirtti.

Hamilelik döneminden bahseden Kaya şunları söyledi: "Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya benim için çok şey değişmedi.

Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim, koronanın adı duyulduğunda eve kapattım kendimi yaklaşık 22, 23 gündür evdeyim. Ben şikayet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece…

ANNELİĞİ ÇOK SEVDİM

Ben anne olmaya çok hazırmışım. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum. Ben çok sevdim anneliği, daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı. Bir tane daha olabilir hemen, iki de gelebilir çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu! Telaş da yapmadım hiç çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf.