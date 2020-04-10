Hazal Kaya'dan Çağatay Ulusoy itirafı

Hazal Kaya, Youtube’da yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programının konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu dizilerde oynadığı dönemde en iyi partnerinin Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu da belirtti.
Hamilelik döneminden bahseden Kaya şunları söyledi: "Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya benim için çok şey değişmedi.
Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim, koronanın adı duyulduğunda eve kapattım kendimi yaklaşık 22, 23 gündür evdeyim. Ben şikayet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece…
Ben anne olmaya çok hazırmışım. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum. Ben çok sevdim anneliği, daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı. Bir tane daha olabilir hemen, iki de gelebilir çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu! Telaş da yapmadım hiç çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf.
Dün güldü bana, sevgiden ağladım. Onun dışında alışık çıktım ben. Çok eğlenceli bir durum. Dört köpeğimiz, iki de kedimiz var biz zaten kalabalık bir aileyiz ben galiba bir şeyleri büyütmeyi seviyorum. Şimdi de bitkileri büyütmeye başladım."
Ekranlarda olduğu dönemlerden de bahseden Hazal Kaya Çağatay Ulusoy ile ilgili itirafıyla dikkat çekti.
Hazal Kaya Kıvanç Tatlutuğ ile iyi anlaştığını da söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Çalıştığım arkadaşlarımın hepsini çok severim ama bugüne kadar en keyif alarak çalıştığım partnerim Kıvanç’tı. Çağatay’la çok anlaşamazdık, çalıştığımız zamanlar. Yaşımız çok küçüktü, o da çok yeniydi ondan dolayı. Aras Bulut’u çok severim, Burak da aynı şekilde… Ben Kıvanç Tatlıtuğ’dan çok şey öğrendim, abim gibi saygı duyarım bu yüzden Kıvanç diyorum."
Hazal Kaya komik bir hikayesini de şöyle anlattı: " Assos’ta tatil yaparken o zaman ‘Lise Defteri’ diye bir dizi başlayacakmış, oyunculuk düşünür müsünüz?” diye bir kadın geldi benim yanıma annem kadına kızdı ama ben ‘oyunculuk mu, olabilir aslında’ diye düşünüp annemi sıkıştırdım ‘sok bu işlere beni’ diye annemin seslendirme yapan arkadaşları bir ajans önerdi oraya gittik ve ben ilk reklamımı aldım, ondan sonra da devamı geldi."
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