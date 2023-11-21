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Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı! "Ağlıyorum sadece"

21.11.2023 00:00 | Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya hem oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor. 12 yıllık kedisi Leyla'yı kaybetmenin acısını yaşayan Hazal Kaya'nın kedisine veda paylaşımı duygulandırdı.

Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı! "Ağlıyorum sadece"

Ünlü oyuncu Hazal Kaya 12 yıldır beraber yaşadığı kedisi Leyla'yı kaybetti. Instagram hesabında paylaşım yapan Hazal Kaya kedisi Leyla'nın yattığı yere bakıp ağladığını ifade etti.

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Meslektaşı Ali Atay ile evli olan iki çocuk annesi Hazal Kaya 12 yıllık kedisini kaybetti.

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Kedisiyle olan anılarını paylaşan Hazal Kaya, "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin.

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Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağın hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum." şeklinde yazdı.

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Ali Atay Hazal Kaya Oyuncu
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