Hazal Kaya'dan şaşırtan Burak Deniz hamlesi! Bizim Hikaye dizisinde küstükleri iddia edilmişti!

Oyuncu Hazal Kaya ve Burak Deniz'in, Bizim Hikaye dizisinin çekimleri devam ederken bir kriz yaşadıkları iddia edilmişti. Hazal Kaya'nın 7 Şubat'taki düğününden sonra tartışıp küsen ikilinin, sette ortak sahneleri dışında bir araya gelmemeye özen gösterdiği öne sürülmüştü.

Dizi final yaptıktan bir yıl sonra Hazal Kaya iddialara geçtiğimiz günlerde ilk kez yanıt verdi ve küslüğü yalanladı.

Kaya'nın yüzünü bir uygulamayla erkek yüzü yapan Burak Deniz, montajlı fotoğrafı Whatsapp profili yaptı.

Bunun üzerine atışmaya başlayan ikiliden Hazal Kaya, son hamlesiyle herkesi şaşırttı.

Kaya, eski partnerinin yüzünü bir tişörte bastırdı.

Ortak bir arkadaşlarının aracıyla yaptırdığı tişörtü üstüne giyerek poz veren Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşıma "Tişörte mi bastıracaktın gülüm?" mesajını yazdı.



