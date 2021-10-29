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Hazal Kaya’lı Misafir dizisinden kötü haber

29.10.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın başrollerini paylaştığı Misafir dizisinden bekleyenleri üzen bir haber geldi. Fox Tv’de yayınlanacak olan dizinin daha önce 4 Kasım Perşembe olarak açıklanan yayın tarihi değiştirildi.

Hazal Kaya’lı Misafir dizisinden kötü haber

Misafir dizisinden bekleyenleri üzen bir haber geldi. Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ı bir araya getiren Misafir dizisi izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyor. Özellikle de uzun süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya’nın hayranları tarafından.

Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Misafir'in yayın tarihi belli oldu! İşte Misafir dizisi 1. bölüm fragmanıHazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Misafir'in yayın tarihi belli oldu! İşte Misafir dizisi 1. bölüm fragmanı

Fox TV’de yayınlanacak dizinin yayın tarihi kısa süre açıklanmıştı. Dizinin 4 Kasım Perşembe akşamı Fox TV ekranında izleyicinin karşısına çıkacağı duyurulmuştu. Ancak kanal karar değiştirdi. Misafir’in yayın tarihi 11 Kasım Perşembe olarak ertelendi.

MİSAFİR DİZİSİ HAKKINDA

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini konu alan Misafir aynı zamanda Hazal Kaya’nın uzun bir aradan sonra yeniden ekrana döneceği bir dizi olacak.


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Hazal Kaya
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