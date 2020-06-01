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  4. Hazal Kaya'nın Fikret Ali paylaşımına yorum yağdı

Hazal Kaya'nın Fikret Ali paylaşımına yorum yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 08:53 | Son Güncelleme

Hazal Kaya, altı aylık oğlu Fikret Ali'nin kucağında yattığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri ise ünlü oyuncunun paylaşımına "Oğlan babasına benziyor' demeyelim diye çocuğun yüzünü göstermemiş" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Hazal Kaya'nın Fikret Ali paylaşımına yorum yağdı

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kasım ayında bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

Kaya, altı aylık oğlu Fikret Ali'nin kucağında yattığı fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri ise ünlü oyuncunun paylaşımına "Oğlan babasına benziyor' demeyelim diye çocuğun yüzünü göstermemiş" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Kaya, "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar almıştı. Kaya, konuyla ilgili "Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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