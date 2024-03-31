Hazal Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajıyla şaşırttı

"Sirkeyle yıkanıp sirkeyle temizlik yaparım. Adaçayı yakarım, astroloğuma sormadan bir şey yapmam, imza atmam" ifadelerini kullanarak bir süre önce gündeme gelen Hazal Kaya yeni imajıyla dikkat çekti.

Bir süredir ekrandan uzak kalan Aşkı Memnu'nun unutulmaz oyuncusunu son haliyle gündeme geldi.

Saçlarını kısacık kestiren Hazal Kaya yeni halini hayranlarıyla paylaştı.



Hazal Kaya'nın son halini görenler "Eski hali daha iyiydi" dedi. Yorumlarda Kaya'nın yeni imajını beğenenler de vardı.

AŞK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde şu açıklamasıyla gündeme gelmişti:

"Aşk insanı tanımının altına ne giriyor bilmiyorum. 23 yaşındayken Ali’ye aşık oldum. Tek başına aşk yetmez. Ali ile her sene ilişkimizi değerlendiriyoruz."







