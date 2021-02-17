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Hazal Türesan sokak hayvanlarını unutmadı

17.02.2021 19:13 | Son Güncelleme:
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Hazal Türesan sokak hayvanlarını unutmadı

Mucize Doktor dizisinde, Beliz karakterine can veren Hazal Türesan, soğuk kış aylarında sokak hayvanlarını unutmadı.

İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışı devam ederken, köpeğini yürüyüşe çıkaran Hazal Türesan, sokakta yaşayan hayvanları unutmadı.
Hazal Türesan, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğrafa, "Soğuktan koruyucu deli topuzlu kız kabanı. Sokaktaki canlara mama vermek için ayılmamış plastik kaplar" notunu düştü.

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Sokak hayvanlarını besleyen Hazal Türesan, daha sonra ise köpeği Zoi ile olan yürüyüş anından bir fotoğraf paylaşarak, "Eşortmanı olmasa minik bir kar topu adeta” notunu düştü.

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