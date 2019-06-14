MAGAZİN

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü sorusuna bozuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü kendisine sevgilisi Onur Ünlü'nün bir paylaşımı sorulunca rahatsız oldu. Ergüçlü soruyu yanıtlamadı ve "burası benim iş yerim" dedi.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hazar Ergüçlü, bir kez daha Flormar'ın marka yüzü oldu.

'Kiss Me More' isimli yeni rujun lansmanına katılan güzel oyuncu, pembeler içerisinde göz kamaştırdı.

Hazar Ergüçlü marka yüzü olduğu lansmanda görüntülendi. Çalıştığını belirten oyuncu Hazar Ergüçlü, işlerinin yoğun olması sebebiyle tatili bir süre ertelediğini söyledi.

Hazar Ergüçlü, bir süredir birlikte olduğu, aralarındaki yaş farkı sebebiyle sık sık gündem olan yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili gelen sorulara da yanıt vermek istemedi.

Ünlü, paylaşımında İstanbul'un fethi için "işgal" ifadesini kullanmıştı.

Ergüçlü’ye bu paylaşım sorulunca başarılı oyuncu gerildi ve bu sorulara yanıt vermek istemediğini belirtti. Ergüçlü magazin muhabirlerinin ısrarı üzerine “Özel hayatımla ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum” diyerek konuyu kapattı.

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