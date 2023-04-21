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  4. Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

21.04.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazar Ergüçlü, kendinden yaşça büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'den ayrılmasıyla magazin gündeminde epey konuşulmuştu. Sosyal medyayı da aktif kullanan oyuncu, cesur pozlar vermekten de geri durmuyor. Genç oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı son fotoğraflarıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Hazar Ergüçlü, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Ünlü oyuncu paylaşımını yoruma kapattı.

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Hazar Ergüçlü, Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay rolüyle şöhreti yakalamıştı. Ardından Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Medcezir dizisindeki Eylül karakteriyle popülerliğini arttırmıştı.

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Ergüçlü sık sık iddialı pozlarıyla gündem oluyor. Hazar Ergüçlü, son olarak içine sütyen giymediği siyah elbisesiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ergüçlü'nün pozları ortalığı adeta yıktı.

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Ünlü oyuncu fotoğrafını yoruma kapattı.

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Ergüçlü'nün Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

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