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  4. Hazar Ergüçlü'ye Dilber yaradı! Reklam yüzü olduğu marka zam yaptı

Hazar Ergüçlü'ye Dilber yaradı! Reklam yüzü olduğu marka zam yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.04.2024 14:55
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İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü bu karakter sayesinde son dönemde oldukça popüler. Dansı sayesinde adından söz ettiren Ergüçlü'ye Dilber rolü yaradı. Anlaşmalı olduğu marka oyuncuya büyük bir zam yaptı.

Hazar Ergüçlü'ye Dilber yaradı! Reklam yüzü olduğu marka zam yaptı

Hazar Ergüçlü'nin işleri Dilber sayesinde açıldı. İnci Taneleri dizisiyle gündemde olan oyuncuya teklif yağarken işlerindeki kazancı da arttı.

"İnci Taneleri'nin senaryosu o kadar iyi ve Dilber öyle bir karakter ki hep yeni bir malzeme oluyor metinde. Sıkılmak mümkün değil. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak da ayrı bir motivasyon" diyen Ergüçlü'nün çalıştığı marka oyuncuya zam yaptı.

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Hazar Ergüçlü reklam yüzü olduğu marka ile sözleşme yeniledi.

1.5 milyon TL alan oyuncu Dilber sonrası neredeyse 3 katı zam aldı. Hazar Ergüçlü yeni sözleşme sonrası 5 milyon TL kazanacak. (Aramızda Kalmasın)

Vitrin


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