MAGAZİN
  4. Hazer Amani ile evlenecek olan Sıla hamile mi?

Hazer Amani ile evlenecek olan Sıla hamile mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun önümüzdeki günlerde ünlü şef Hazer Amani ile evleneceği konuşuluyor. 2.Sayfa'nın haberine göre; Sıla'nın 1.5 aylık hamile olduğu ve çiftin bu yüzden evlilik konusunda aceleci davrandığı iddia edildi

Hazer Amani ile evlenecek olan Sıla hamile mi?

anışmalarının birinci yılında 13 Ocak 2020’de nikah masasına oturarak bir ömür boyu sürecek evliliğe ‘evet’ demeye hazırlanan ikili hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Sıla ve Hazer’in evlilik konusunda ellerini bu kadar çabuk tutmasının altında magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre bebek yatıyor.

Karnı belirginleşmeden nikah masasına oturacağı iddia edildi

Yaşadıkları sürpriz aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Sıla ve Hazer Amani cephesinden şok bir iddia ortaya atıldı. 2020 yılının ocak ayında nikah masasına oturmaya hazırlandıkları iddia edilen çiftin böylesine acele etmesinin altında hamileliğin yattığı konuşuluyor.

  1. Sayfa adlı programda ortaya atılan iddiaya göre; şarkıcı Sıla 1,5 aylık hamile ve bu yüzden de ikili Sıla’nın karnı daha da belirginleşmeden nikah masasına oturacaklar.
PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu
Sandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı estiSandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazer amani sıla hamile

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı akşamında reyting yarışının kazananı kim oldu?

Dün gecenin kazananı belli oldu!

Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ı görünce bakın ne yaptı

Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ı görünce bakın ne yaptı

Hadise'nin ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Sandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti

Sandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti

Ünlülerin 2020 dilekleri ve paylaşımları

'Kendime söz verdim' dedi ve ekledi...

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve oğulları yeni yılı birlikte geçirdi

Geceyi birlikte geçirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.