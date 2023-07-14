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  4. Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Haziran Gecesi'nin Havin'i Naz Elmas son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

14.07.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Haziran Gecesi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında Özcan Deniz, Burcu Kara, Nehabat Çehre gibi isimlerin yer aldığı dizide Havin karakterine Naz Elmas hayat veriyordu. Güzelliği ile dikkat çeken Elmas’ın son halini görenler çok şaşırdı.

Doktorlar, Haziran Gecesi gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Naz Elmas son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 40 yaşında olan Elmas’ın sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yorum yağdı.

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İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi oyuncuları arasında Özcan Deniz, Nebahat Çehre, Naz Elmas, Burcu Kara, Özde Özder gibi ünlü isimler yer alıyordu.

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Dizide Naz Elmas'ın hayat verdiği Havin ve Özcan Deniz'in canlandırdığı Baran karakteri büyük bir aşk yaşıyordu.

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Elmas o dönem oyunculuğu ve güzelliği ile büyük beğeni toplamıştı.

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Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan güzel oyuncu daha sonra G.O.R.A da rol aldı.

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Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Candan Öte, Doktorlar, Böyle Bitmesin, Merhamet ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da bulunuyor.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü ismin pozlarına takipçileri "Ekranlara geri dönmeyecek misiniz", "Sizi ekranlarda görmek istiyoruz", "Çok özledik" yorumlarında bulundu.

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