Fiyatı 3 bin 110 TL'ye düştü! Çok satan Cosori airfryer Prime Day'e özel indirimde

Son yılların en gözde mutfak ürünlerinden biri olan airfryerlar, hem daha az yağ tüketmemizi sağlayarak sağlığımıza katkıda bulunuyor hem de pratik oluşuyla zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Siz de mutfakta azıcık yağ ile harikalar yaratmak, lezzetli ve sağlıklı yemeklerin tadını çıkarmak istiyorsanız çok gecikmeden bir airfryer almanızı tavsiye ederiz. Airfryer seçerken bilinen markaların kaliteli ve kullanıcılarından tam not alan modellerini tercih etmek oldukça önemli. Tam da bu noktada size harika bir önerimiz var: Cosori 5,5 Litre XXL Airfryer! Şu anda Prime Day'e özel indirimli fiyatıyla satışta olan bu airfryer, kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Üstün malzeme kalitesi, WiFi özelliği, hoş tasarımı derken özellikleri saymakla bitmiyor. Bu airfyer bu fiyata kaçmaz, bizden söylemesi!

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Onunla tüm yemekler hem lezzetli hem sağlıklı: COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü 5,5 Litre Airfryer

Öne çıkan özellikler

5,5 litre hacmiyle kalabalık aileler için ideal.

Cihazı manuel olarak kontrol edebildiğiniz gibi akıllı telefonunuz üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz.

11 önceden ayarlanmış program.

Büyük dokunmatik LED ekran.

Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonu: Ön ısıtma, gıda dokusunu gözle görülür şekilde iyileştiren gelişmiş bir özelliktir.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Yapışmaz kızartma sepetleri (FDA ve PFOA içermez).

%85’e varan daha az yağ gereksinimi.

VeSync uygulamasında 100 orijinal tarif bulunuyor, seçtiğinizde otomatik olarak önerilern ayarlarda pişirme işlemi başlıyor.

Akıllı telefonunuza indireceğiniz VeSync uygulamasına daha sonra denemek için beğendiğiniz farklı tarifleri kaydedebiliyorsunuz.

COSORI hayat boyunca destek sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"2022 Kasım ayında almıştık, 4 aydır kullanıyoruz çok memnunuz. Et, tavuk patates denedik hepsi hızlı bir şekilde çok güzel oldu. Hem zamandan hem paradan tasarruf diyebilirim."

"Biz 4 kişilik bir aileyiz. Büyüklüğü bizim için ideal, sepetlerinin yanmaz yapışmaz olması harika. Bu sayede temizliği çok kolay oluyor, sağlamlığı ve kalitesi zaten tartışılmaz."

Bu ürün de airfryer kullanıcılarının gözdesi, şimdi indirimde:

Öne çıkan özellikler

Cihaz 4,7 litrelik geniş hacmine rağmen kompakt ve fazla yer kaplamayan tasarımıyla dikkat çekiyor.

230 santigrat derece sıcaklığa kadar çıkarak gıdaların dışını mühürleyebiliyor, böylelikle daha sulu ve çıtır yemekler pişiriyor.

Diğer sıcak hava fritözlerine göre %20 daha hızlı ısınır.

Air Whisper özelliği sayesinde ses seviyesini 55 desibelin altında tutar.

Mat renkli boyası, tamperli cam ekranı ile mutfağınıza şık bir hava katabilir.

Sepeti açıp kapatacak olan buton tam tutacağın üstünde yer alarak pratik bir kullanım sağlar.

Yapışmaz kaplamalı sepeti kir tutmadığı gibi bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Dokuz farklı pişirme fonksiyonu sizi her seferinde sıcaklık ve süre ayarı yapmaktan kurtarır. Tek tuşla pişirmeye başlayabilirsiniz.

Yağ kullanımını %85 azaltarak daha sağlıklı yemekler pişirmenizi sağlar.

360 derece ısı vererek sirkülasyon sağlar, ısı eşit biçimde dağılır.

VeSync isimli mobil uygulaması ile şefler tarafından özel olarak hazırlanan 130'dan fazla tarife kolay bir şekilde ulaşılabilir.

Bu içerik 12 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.



