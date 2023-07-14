Seyahat severleri sevindiren fırsat: Valiz ve sırt çantalarında Prime Day indirimi

Beklenen o müthiş gün geldi! Amazon'un alışveriş festivali Prime Day başladı ve sizleri bekliyor. Ne zamandır kendinize kaliteli ve işlevsel bir seyahat çantası bakıyor ve bir türlü karar veremiyorsanız alışverişinizi bu kampanya sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Farklı boyutlarda birbirinden güzel valiz modellerini inceleyip şimdi bir seçim yapmaya ne dersiniz?

1. Yüksek kalite avantajı: Herschel Classic X-Large Unisex Yetişkin Petrol Mavisi Sırt Çantası

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Özellikle kısa süreli seyahatlere çıkmanız gerektiğinde yanınıza alacağınız birkaç parça eşyayı koyabileceğiniz kaliteli ve sağlam bir sırt çantası mı arıyorsunuz? O zaman sizi Herschel Classic X-Large Unisex Yetişkin Petrol Mavisi Sırt Çantası ile tanıştıralım. 44x32x15 cm boyutlarındaki çantaya laptop'unuz da dâhil olmak üzere gerekli ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz.

2. Aile seyahatlerinin vazgeçilmezi: Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti

Ailenizle birlikte tatile çıkmayı çok seviyorsanız eşyalarınızı da rahat şekilde yanınızda taşıyabilmek için Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti'ni sipariş edebilirsiniz. 3 farklı boyda valizden oluşan set, tüm aileye yeter! Birbirinden bağımsız olarak 360 derece dönebilen 4 adet çiftli tekerlekle hazırlanan valizleri rahat şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz. Darbelere karşı yüksek koruma sağlayan malzemelerden üretilmiş olmalarıysa bu valizleri çok daha ilgi çekici hâle getiriyor.

3. Hem sporda hem seyahatlerde: Puma 07923104 Fundamentals Sports Bag M Unisex Spor Çanta

Tatile çıkarken yanınıza çok fazla eşya almayı sevmiyorsanız Puma 07923104 Fundamentals Sports Bag M Unisex Spor Çanta sizin için ideal bir seçenek olabilir. Hem spora giderken hem seyahate çıkarken kullanabileceğiniz bu çantayı isterseniz omuzunuzda isterseniz de elinizde taşıyabilirsiniz. Birçok cebi ve bölmesi bulunan ürüne kıyafet, ayakkabı gibi tüm eşyalarınızı düzgünce yerleştirebilirsiniz.

4. İş gezilerinin olmazsa olmazı: SAMSONITE CM5-09-006 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası

Mesleğiniz sebebiyle sıkça iş gezilerine çıkmanız gerekiyorsa yanınıza SAMSONITE CM5-09-006 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası'nı da alarak eşyalarınızı daha rahat ve konforlu şekilde taşıyabilirsiniz. Diz üstü bilgisayarınız ve belgeleriniz için ayrılan özel bölmeleri ve farklı amaçlarla kullanılabilecek cepleriyle bu kaliteli çanta sizin iş gezilerinizin kurtarıcısı olabilir. Kaliteli ve korumalı malzemelerle üretilen çanta sayesinde kişisel eşyalarınızın zarar görmesini düşünmenize de gerek kalmayacak.

5. Renklerine bayılacaksınız!: United Colors of Benetton 14BNT600 Valiz

Uçakla, trenle ve otobüsle hatta şahsi aracınızla çıkacağınız yolculuklarınız için harika bir valiz önerimiz olacak! United Colors of Benetton 14BNT600 Valiz'in içerisine tüm eşyalarınızı düzgün şekilde yerleştirip kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. 4 adet tam tur dönen tekerlekleri sayesinde valizi çok kolay şekilde hareket ettirebilirsiniz. Bu valizin istediğiniz boyunu hemen seçip uygun fiyata satın alabilirsiniz.

6. Kamp severlerin tercihi: Adidas 4ATHLTS Rucksack

Yoğun tempolu hayatınızdan biran olsun uzaklaşabilmek için her fırsatta tatile çıkmaya özen gösteriyorsanız eşyalarınızı da yanınızda rahat şekilde taşıyabilmek için Adidas 4ATHLTS Rucksack sırt çantasını alabilirsiniz. 50x30x16,5 cm boyutundaki işlevsel çantayı özellikle de doğa gezilerinizde ve kamp tatillerinizde tercih edebilirsiniz. Ürünün geniş hacmi ve çok sayıdaki cepleri sizin işinizi görmeye yetecek!

7. Darbelere karşı korumalı: Pierre Cardin 04PC1100 Valiz

Pierre Cardin 04PC1100 Valiz modeli sayesinde seyahatlerinizi artık daha rahat ve güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Farklı renk ve boyut seçenekleriyle hazırlanan bu valizlerin sert ve darbelere dayanıklı dış kaplamayla hazırlanıyor olması sizi mutlu edecek bir özellik! Ürünün yüksek kaliteye sahip olması sebebiyle eşyalarınızın zarar görmesi düşüncesinden uzaklaşabilir ve keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

8. Su geçirmeyen şık tasarım: DeFacto Unisex Su İtici Kendini Onaran Sırt Çantası

Ani gelişen planlar sebebiyle sıkça yolculuk yapmanız gerekiyor ve bu nedenle de yanınıza birkaç parça eşya alıp çıkıyorsanız sizin işinize çok yarayacak bir çanta önerimiz olacak. DeFacto Unisex Su İtici Kendini Onaran Sırt Çantası'nın içerisine temel ihtiyaçlarınızı koyup hızlıca hazırlanabilirsiniz. %100 polyesterden üretilen çantanın su geçirmez özelliğe sahip olmasıysa ürünü dört mevsim kullanılabilir hâle getiriyor.

9. Rahat kullanım avantajı: Eastpak Stand Seyahat Çantası

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Yıl içerisinde bulduğunuz her fırsatta bir yerlere kaçmaya çalışıyorsanız size harika bir yol arkadaşı önerimiz olacak. Yolculuklarınız sırasında yanınıza almanız gereken eşyalarınızı Eastpak Stand Seyahat Çantası sayesinde rahat ve düzgün şekilde taşıyabilirsiniz. Hem omuza takılabilen hem elde taşınabilen bu işlevsel ve şık tasarımlı valiz, dayanıklı yapısı sayesinde vazgeçilmeziniz olacak!

10. Uçak seyahatlerinde kolaylık: Kono Sert Kabuk Hafif Bavul

Çok sık aralıklarla seyahat ediyor, bu sebeple de uzun süreler kullanabileceğiniz kaliteye sahip bir valiz almak istiyorsanız Kono Sert Kabuk Hafif Bavul modelini inceleyebilirsiniz. Hafif ve darbelere dayanıklı ABS malzemeden üretilen bu valizi sorun yaşamadan istediğiniz süre boyunca kullanabilirsiniz. Valizin ayarlanabilir 3 kademeli sap sistemine sahip olmasıysa onu daha rahat şekilde taşıyabilmenize olanak sağlar.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

