HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seyahat severleri sevindiren fırsat: Valiz ve sırt çantalarında Prime Day indirimi

Seyahat severleri sevindiren fırsat: Valiz ve sırt çantalarında Prime Day indirimi

14.07.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sık seyahat ediyor ve bu sebeple de dayanıklı ve kaliteli bir valize veya çantaya ihtiyaç duyuyorsanız size harika bir haberimiz var! Amazon'un Prime Day indirimlerinde ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun birbirinden güzel valiz modellerini bulabilirsiniz. 17 Temmuz'a kadar devam edecek bu büyük kampanyayı kaçırmamanızı ve sizin için bir araya getirdiğimiz valizler arasından bir seçim yapmanızı öneririz.

Seyahat severleri sevindiren fırsat: Valiz ve sırt çantalarında Prime Day indirimi

Beklenen o müthiş gün geldi! Amazon'un alışveriş festivali Prime Day başladı ve sizleri bekliyor. Ne zamandır kendinize kaliteli ve işlevsel bir seyahat çantası bakıyor ve bir türlü karar veremiyorsanız alışverişinizi bu kampanya sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Farklı boyutlarda birbirinden güzel valiz modellerini inceleyip şimdi bir seçim yapmaya ne dersiniz?

1. Yüksek kalite avantajı: Herschel Classic X-Large Unisex Yetişkin Petrol Mavisi Sırt Çantası

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Özellikle kısa süreli seyahatlere çıkmanız gerektiğinde yanınıza alacağınız birkaç parça eşyayı koyabileceğiniz kaliteli ve sağlam bir sırt çantası mı arıyorsunuz? O zaman sizi Herschel Classic X-Large Unisex Yetişkin Petrol Mavisi Sırt Çantası ile tanıştıralım. 44x32x15 cm boyutlarındaki çantaya laptop'unuz da dâhil olmak üzere gerekli ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Aile seyahatlerinin vazgeçilmezi: Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Ailenizle birlikte tatile çıkmayı çok seviyorsanız eşyalarınızı da rahat şekilde yanınızda taşıyabilmek için Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti'ni sipariş edebilirsiniz. 3 farklı boyda valizden oluşan set, tüm aileye yeter! Birbirinden bağımsız olarak 360 derece dönebilen 4 adet çiftli tekerlekle hazırlanan valizleri rahat şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz. Darbelere karşı yüksek koruma sağlayan malzemelerden üretilmiş olmalarıysa bu valizleri çok daha ilgi çekici hâle getiriyor.

Ürünü İncele

3. Hem sporda hem seyahatlerde: Puma 07923104 Fundamentals Sports Bag M Unisex Spor Çanta

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Tatile çıkarken yanınıza çok fazla eşya almayı sevmiyorsanız Puma 07923104 Fundamentals Sports Bag M Unisex Spor Çanta sizin için ideal bir seçenek olabilir. Hem spora giderken hem seyahate çıkarken kullanabileceğiniz bu çantayı isterseniz omuzunuzda isterseniz de elinizde taşıyabilirsiniz. Birçok cebi ve bölmesi bulunan ürüne kıyafet, ayakkabı gibi tüm eşyalarınızı düzgünce yerleştirebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. İş gezilerinin olmazsa olmazı: SAMSONITE CM5-09-006 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Mesleğiniz sebebiyle sıkça iş gezilerine çıkmanız gerekiyorsa yanınıza SAMSONITE CM5-09-006 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası'nı da alarak eşyalarınızı daha rahat ve konforlu şekilde taşıyabilirsiniz. Diz üstü bilgisayarınız ve belgeleriniz için ayrılan özel bölmeleri ve farklı amaçlarla kullanılabilecek cepleriyle bu kaliteli çanta sizin iş gezilerinizin kurtarıcısı olabilir. Kaliteli ve korumalı malzemelerle üretilen çanta sayesinde kişisel eşyalarınızın zarar görmesini düşünmenize de gerek kalmayacak.

Ürünü İncele

5. Renklerine bayılacaksınız!: United Colors of Benetton 14BNT600 Valiz

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Uçakla, trenle ve otobüsle hatta şahsi aracınızla çıkacağınız yolculuklarınız için harika bir valiz önerimiz olacak! United Colors of Benetton 14BNT600 Valiz'in içerisine tüm eşyalarınızı düzgün şekilde yerleştirip kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. 4 adet tam tur dönen tekerlekleri sayesinde valizi çok kolay şekilde hareket ettirebilirsiniz. Bu valizin istediğiniz boyunu hemen seçip uygun fiyata satın alabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Kamp severlerin tercihi: Adidas 4ATHLTS Rucksack

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Yoğun tempolu hayatınızdan biran olsun uzaklaşabilmek için her fırsatta tatile çıkmaya özen gösteriyorsanız eşyalarınızı da yanınızda rahat şekilde taşıyabilmek için Adidas 4ATHLTS Rucksack sırt çantasını alabilirsiniz. 50x30x16,5 cm boyutundaki işlevsel çantayı özellikle de doğa gezilerinizde ve kamp tatillerinizde tercih edebilirsiniz. Ürünün geniş hacmi ve çok sayıdaki cepleri sizin işinizi görmeye yetecek!

Ürünü İncele

7. Darbelere karşı korumalı: Pierre Cardin 04PC1100 Valiz

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Pierre Cardin 04PC1100 Valiz modeli sayesinde seyahatlerinizi artık daha rahat ve güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Farklı renk ve boyut seçenekleriyle hazırlanan bu valizlerin sert ve darbelere dayanıklı dış kaplamayla hazırlanıyor olması sizi mutlu edecek bir özellik! Ürünün yüksek kaliteye sahip olması sebebiyle eşyalarınızın zarar görmesi düşüncesinden uzaklaşabilir ve keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Su geçirmeyen şık tasarım: DeFacto Unisex Su İtici Kendini Onaran Sırt Çantası

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Ani gelişen planlar sebebiyle sıkça yolculuk yapmanız gerekiyor ve bu nedenle de yanınıza birkaç parça eşya alıp çıkıyorsanız sizin işinize çok yarayacak bir çanta önerimiz olacak. DeFacto Unisex Su İtici Kendini Onaran Sırt Çantası'nın içerisine temel ihtiyaçlarınızı koyup hızlıca hazırlanabilirsiniz. %100 polyesterden üretilen çantanın su geçirmez özelliğe sahip olmasıysa ürünü dört mevsim kullanılabilir hâle getiriyor.

Ürünü İncele

9. Rahat kullanım avantajı: Eastpak Stand Seyahat Çantası

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yıl içerisinde bulduğunuz her fırsatta bir yerlere kaçmaya çalışıyorsanız size harika bir yol arkadaşı önerimiz olacak. Yolculuklarınız sırasında yanınıza almanız gereken eşyalarınızı Eastpak Stand Seyahat Çantası sayesinde rahat ve düzgün şekilde taşıyabilirsiniz. Hem omuza takılabilen hem elde taşınabilen bu işlevsel ve şık tasarımlı valiz, dayanıklı yapısı sayesinde vazgeçilmeziniz olacak!

Ürünü İncele

10. Uçak seyahatlerinde kolaylık: Kono Sert Kabuk Hafif Bavul

Seyahat severler için ideal: Amazon'da Prime Day indirimlerinden yararlanabileceğiniz valiz ve sırt çantaları

Çok sık aralıklarla seyahat ediyor, bu sebeple de uzun süreler kullanabileceğiniz kaliteye sahip bir valiz almak istiyorsanız Kono Sert Kabuk Hafif Bavul modelini inceleyebilirsiniz. Hafif ve darbelere dayanıklı ABS malzemeden üretilen bu valizi sorun yaşamadan istediğiniz süre boyunca kullanabilirsiniz. Valizin ayarlanabilir 3 kademeli sap sistemine sahip olmasıysa onu daha rahat şekilde taşıyabilmenize olanak sağlar.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
valiz sırt çantası büyük boy valiz erkek sırt çantası kabin boy valiz kadın sırt çantası orta boy valiz siyah sırt çantası sırt çantası erkek sırt çantası kadın valiz seti

İş birliği İçerikleri

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger cekette 1450 TL indirim

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger cekette 1450 TL indirim

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenilemeye ne dersiniz?

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenilemeye ne dersiniz?

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

Fiyatı 1005 TL'ye düştü! Çok sevilen Calvin Klein çanta indirimde

Fiyatı 1005 TL'ye düştü! Çok sevilen Calvin Klein çanta indirimde

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

Crocs terliklerde Prime Day indirimi! Rahatlığına hayran olacaksınız

Crocs terliklerde Prime Day indirimi! Rahatlığına hayran olacaksınız

Tümünü Gör
Crocs terliklerde Prime Day indirimi! Rahatlığına hayran olacaksınız

Crocs terliklerde Prime Day indirimi! Rahatlığına hayran olacaksınız

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

Adidas çantada Prime Day fırsatı! 2500 TL indirimi kaçırmayın

Adidas çantada Prime Day fırsatı! 2500 TL indirimi kaçırmayın

Prime Day'e özel hırsızlık önleyici çantada 1840 TL indirim!

Prime Day'e özel hırsızlık önleyici çantada 1840 TL indirim!

Tümünü Gör
Prime Day'e özel hırsızlık önleyici çantada 1840 TL indirim!

Prime Day'e özel hırsızlık önleyici çantada 1840 TL indirim!

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Star Wars tutkunları buraya! LEGO indirimleri devam ediyor

Star Wars tutkunları buraya! LEGO indirimleri devam ediyor

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Kalite ve işlevsellik bir arada: Samsonite çantada 500 TL indirim

Kalite ve işlevsellik bir arada: Samsonite çantada 500 TL indirim

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger cekette 1450 TL indirim

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger cekette 1450 TL indirim

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenilemeye ne dersiniz?

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenilemeye ne dersiniz?

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

Adidas çantada Prime Day fırsatı! 2500 TL indirimi kaçırmayın

Adidas çantada Prime Day fırsatı! 2500 TL indirimi kaçırmayın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Mersin-İstanbul otobüsünde panik! 45 yolcu 13 saat ayakta yolculuk etti, nedeni...

Mersin-İstanbul otobüsünde panik! 45 yolcu 13 saat ayakta yolculuk etti, nedeni...

Erkeklere şık bir stil vadeden kaliteli markalar Prime Day’e özel indirimde

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenilemeye ne dersiniz?

Kamp ve yürüyüş tutkunlarının seveceği indirimli outdoor erkek ve kadın ayakkabı modelleri

Outdoor ayakkabı herkese şart! İşte Prime Day indirimden kaçırmamanız gereken modeller

Evleneceklerini düşündü, şimdi cezaevine girmesini istiyor! Sosyal medyadan tanıştığı kadının ağına düşen adam: 'Tüm bunları 2 ayda yaptı'

Tek taş aldığında iş işten geçmişti! "Tüm bunları 2 ayda yaptı"

Yer: İstanbul! Yanlış teşhis kabusu: Alzheimer dendi, gerçeği öğrenince şoke oldular: 1,5 ay boyunca yanlış ilaçları içmiş

Yanlış teşhis kabusu: Alzheimer dendi, gerçeği öğrenince şoke oldular: 1,5 ay boyunca yanlış ilaçları içmiş

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni detay: Kafasını şef bıçağıyla kesip, buzdolabına koydum

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni detay: Kafasını şef bıçağıyla kesip, buzdolabına koydum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.