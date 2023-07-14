Kamp ve yürüyüş tutkunlarının seveceği indirimli outdoor erkek ve kadın ayakkabı modelleri

Prime Day indirimleri devam ederken kaçırmamanız gereken bir öneriyle karşınızdayız! İndirimli fiyatlarıyla bütçenizi düşünen ayakkabı modelleri, sizi doğayla buluşturmak için mükemmel bir fırsat sunar. Siz de doğayla bütünleşmek ve maceraya adım atmak için indirimli outdoor ayakkabı modellerini hemen inceleyebilirsiniz. İşte kamp, yürüyüş, tırmanış gibi açık hava aktivitelerinde kullanabileceğiniz indirimli outdoor kadın ve erkek ayakkabı modelleri.

Prime'ın ayrıcalıklı dünyasına adım atmak isterseniz buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

1. Üstün konforun öncüsü: Merrell Agility Peak 4 Kadın Bot

Merrell Agility Peak 4 Kadın Bot, şık tasarımıyla outdoor tutkunu kadınların gözdesi olur. Yüksek performanslı vibram kauçuk tabanı sayesinde kusursuz bir zemin tutuşu sağlar. Orta tabanında kullanılan "Flex connect" teknolojisiyle çift yönlü esneklik sunar. Ayakkabının nefes alabilen file tabanları, ayaklarınızın gün boyu hava almasını destekler. Siz de bu ayakkabıyı tercih ederek kendinizi doğanın kollarına bırakabilirsiniz.

2. Her türlü aşık hava aktiviteleri için: Columbia Trailstorm Waterproof Erkek Outdoor Ayakkabı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Columbia Trailstorm Waterproof Erkek Outdoor Ayakkabı, doğa aktivitelerine gönül veren erkekler için özel olarak tasarlanır. "Navic Fit" orta taban sistemi sayesinde doğal ve rahat bir deneyim sunar. Kaliteli dış taban teknolojisiyle ıslak ve kuru zeminlerde kusursuz performans sergiler. Açık hava maceralarında size en iyi şekilde eşlik eden ayakkabı ile kendinizi doğanın kollarına bırakabilirsiniz.

3. Ayaklarınıza özgürlük sunan bir tasarım: Jack Wolfskin Woodland 2 Hybrid Low W Kadın Spor Ayakkabı

JACK WOLFSKIN Woodland 2 Hybrid Low W Kadın Spor Ayakkabı, doğa yürüyüşü ve aktiviteleri için mükemmel bir deneyim sunar. Yanlarında bulunan havalandırma delikleri ayaklarınıza nefes aldırır. PU iç taban teknolojisiyle optimum yastıklama sağlarken EVA orta taban teknolojisi yumuşak ve esnek bir performans sunar. Çekme ipli bağcık sistemi sayesinde ayakkabıyı kolayca giyilebilirsiniz. Topuğunda yer alan cırtlı bandını ayağınızın formuna göre ayarlayabilirsiniz.

4. Rahat ve verimli koşuların öncüsü: adidas Herren Galaxy 6m Laufschuhe

adidas Herren Galaxy 6m Laufschuhe, koşuyla ilgilenen erkeklere mükemmel bir deneyim vadeder. Ayakkabının file sayası ayaklarınızın hava almasını sağlayarak daha ferah bir hissetmenizi sağlar. Kauçuk dış taban, ıslak çimlerden, toprak alanlara kadar tüm zeminlerde mükemmel bir tutuş sunar. Ayakkabının sayası, en az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilir.

5. Doğada üst düzey rahatlık: Merrell Waterpro 2 Erkek Ayakkabı

Merrell Waterpro 2 Erkek Ayakkabı, outdoor aktiviteleri için üstün bir teknoloji kullanılarak üretilir. Her türlü arazide kusursuz zemin tutuşu sunan vibram tabanı, güvenli bir deneyimin öncüsü olur. Nefes alabilen yapısıyla ayaklarınızın daha kuru kalmasını destekler. EVA köpük orta tabanı gün boyu rahat ve dengeli bir performans sergiler. Siz de su geçirmez özelliğiyle öne çıkan ayakkabı ile üst düzey konforun keyfini yaşayabilirsiniz.

6. Şık ve konforlu tasarım: Slazenger Haakon Outdoor Ayakkabı Erkek

Slazenger Haakon Outdoor Ayakkabı Erkek, özgün tasarımıyla doğa aşığı erkeklerin ilgisin çeker. Rahat ve esnek yapısı sayesinde aktiviteler sırasında üstün konfor vadeder. Termo kauçuk taban malzemesi, her türlü arazide kusursuz bir zemin tutuşu sağlar. Siz de bu ayakkabıyı hemen sipariş ederek açık hava etkinliklerinize şık ve konforlu bir dokunuş yapabilirsiniz.

"Outdoor ayakkabı iyi güzel de ben günlük hayatta tercih edebileceğim spor ayakkabı istiyorum" diyenler bu modellere bakmadan geçmeyin!

1. Maksimum konfor, maksimum verim: Adidas EQ21 Run Kadın Koşu Ayakkabısı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Adidas EQ21 Run Kadın Koşu Ayakkabısı, sadeliği şık bir şekilde temsil eder. Esnek ve yumuşak dokusuyla üstün bir konfor sunar. Özel file sayası sayesinde ayaklarınızın nefes almasını sağlar. Bounce orta taban teknolojisi sayesinde gün boyu rahat etmenizi destekler. TPU yan panel ve topuk sabitleyicileri, adımlarınızı daha güvenli atmanıza olanak tanır. Sürdürülebilir anlayışla üretilen ayakkabı ile koşularınızı çok daha konforlu hâle getirebilirsiniz.

2. Hem şık hem işlevsel: Skechers Track Erkek Siyah Spor Ayakkabı

Şık ve tek siyah tasarımıyla ön plana çıkan Skechers Track Erkek Siyah Spor Ayakkabı doğa aktivitelerinin vazgeçilmez bir parçası olur. Memory Foam yastıklı ve ortopedik taban teknolojisi sayesinde doğada daha özgür hareket etmenizi destekler. Esnek ve zemin tutuşu sağlayan dış tabanıyla kusursuz bir konfor sunar. Nefes alabilir tasarımı sayesinde ayak sağlığınız için ideal bir deneyim vadeder. Yürüyüş ve tırmanışlar için mükemmel bir performans sunan ayakkabıyı hemen deneyebilirsiniz.

3. İkonik bir stil için: Puma Up Low Boot Unisex Yetişkin Ayakkabı

Puma Up Low Boot Unisex Yetişkin Ayakkabı, zamana meydan okuyan ikonik tasarımıyla etkileyici bir stil sunar. Unisex özelliğiyle hem erkek hem kadın kullanıcılara hitap eden ayakkabı, kauçuk orta ve dış tabanı sayesinde rahat bir deneyim vadeder. Yanını süsleyen Puma logosu ve yazısıyla tasarımını havalı bir şekilde tamamlar. Siz de konforlu ve şık bir stil arıyorsanız Puma ayakkabıyı hemen deneyebilirsiniz.

4. Sportif stiline çok şık bir dokunuş: Jump 15306 Kadın Spor Ayakkabı

Jump 15306 Kadın Spor Ayakkabı, zarif tasarımıyla etkileyici bir stil sunar. Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan ayakkabı, günlük rutinlerinizde size eşlik eder. Hafif tasarımıyla ayağınızdaki varlığını unutturarak özgür bir deneyim sunar. Ayakkabının yumuşak tabanı ekstra konfor sağlar. Esnek yapısıyla ayağınızın hareketine uyum sağlayarak darbeleri en aza indirger. Siz de sportif bir şıklık arıyorsanız bu ürünü hemen denemelisiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

