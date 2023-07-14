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Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

13.07.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bakım kategorisinde de müthiş fırsatlar sunan Prime Day ile cilt bakım rutininizi taçlandırmaya ne dersiniz? Severek kullandığınız ya da denemeyi istediğiniz ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olmak isterseniz sizin için seçtiğimiz indirimli ürün gruplarını keşfedebilirsiniz. İşte ddetaylar!

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Amazon'un Prime üyelerine özel indirim kampanyası Prime Day hız kesmeden devam ediyor. Kampanya kapsamında hem Kore cilt bakım ürünleriyle tanınan markaların en sevilen ürünleri hem de dünya genelinde güzellik endüstrisine yön veren markaların en popüler ürünleri indirimli fiyatlarla sunuluyor. L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, Elseve, Nivea gibi markaların ürünlerinde yapılan indirimlerle güzellik rutininizi taçlandırabilir ve kendinizi şımartabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmadan Prime Day kampanyasındaki özel indirimlere gelin bir göz atalım.

Prime'ın ayrıcalıklı dünyasına adım atmak isterseniz buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

En sevilen L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

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Ürünü İncele

Kullanıcılarından tam not alan markaların güneş kremleri Prime Day kapsamında indirimde

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Ürünü İncele

Nivea kullanıcıları için Prime Day fırsatları

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Ürünü İncele

Tangle Teezer, Vita Coco, Invisibobble ve Foami saç bakım ürünlerinde %15 indirim

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Ürünü İncele

Uzak Doğu'nun inanılmaz ürünlerini keşfetmek isteyenler için Kore cilt bakım ürünleri Prime Day kampanyası ile indirimde

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Ürünü İncele

Unilever kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak Prime Day fırsatları

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Ürünü İncele

Remington kalitesi diye bir gerçek var

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Ürünü İncele

Manscaped Refining The Gentleman ürünleri de Prime Day kampanyasında yerini alıyor

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Ürünü İncele

En beğenilen La Roche Posay, CeraVe ve Vichy ürünlerinde büyük indirimler sizleri bekliyor

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Ürünü İncele

Johnson and Johnson ürünleri ile kendinizi iyi hissedeceksiniz

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Bu içerik 14 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Prime Day indirimlerine bakmadan geçmeyin!

Modadan elektroniğe Prime Day fırsatlarını görmek için buraya tıklayın.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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