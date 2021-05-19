Hediye yağdırıyor! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan gizemli hayranına: "Her kimsen..."

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, fenomen dizi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ile tanınmaya başladı. O dizideki rol arkadaşları Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy, Nilperi Şahinkaya ve Salih Bademci gibi isimlerle birlikte televizyonda aranan bir yüz oldu. Art arda oynadığı "Kelebeğin Rüyası", "Unutursam Fısılda", "Bizim İçin Şampiyon" gibi sinema filmleri sayesinde de bir yıldıza dönüştü. Oynadığı kaliteli yapımlara son olarak "Masumlar Apartmanı"nı ekleyen ünlü oyuncu, İnci karakteriyle büyük takdir toplamaya devam ediyor. Dizinin tek "normal" karakterine hayat veren oyuncu, İnci'nin çaresizliğine ve sıkıntılarına büyük bir yetenekle can veriyor.

Dizide İnci'nin tarzı ve saçları, bazı izleyiciler tarafından "yeterince bakımlı olmadığı için" eleştiriliyor. Ama Farah Zeynep Abdullah'ın dizideki doğal halini çok güzel bulanlar da bir hayli çok. Üstelik, güzelliği ve yeteneğiyle etkilediği insanlar o kadar çok ki, sete bu ara hediyeler yağıyormuş.

"Günde 7 çiçek"

Kendisine gelen gizemli çiçekleri paylaşan Farah Zeynep Abdullah, hayranına teşekkür etti. Rol arkadaşı Esra Ruşan ise, "Tüm çiçekler sana geliyor gibi davranılıyor olabilir. Günde 7 çiçek gelemez Farah." diyerek durumu sorguladı.